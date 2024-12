Agricultores familiares apelam a Alckmin por solução para problemas de endividamento

Vice-presidente Geraldo Alckmin em Guaíba, no início de dezembro.

Insatisfeitos com as promessas não cumpridas pelo governo federal, em relação ao endividamento dos agricultores familiares atingidos pela enchente de maio, os presidentes da Fetag-RS, Carlos Joel da Silva, da Ocergs, Darci Hartmann, da Cotrijal, Nei Mânica, e da FecoAgro, Paulo Pires, terão audiência com o vice-presidente Geraldo Alckmin nesta terça-feira (18), em Brasília.