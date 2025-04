Secretário comemora "maior investimento da história" do RS em obras de acessos asfálticos

Última inauguração na Quarta Colônia foi o acesso de Pinhal Grande, via RS-149. Secretaria de Logística e Transportes / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Desde que tomou posse na Secretaria de Logística e Transportes em 2019, Juvir Costella assumiu o compromisso de encaminhar os acessos asfálticos aos 62 municípios que ainda não tinham pavimento nas suas entradas. De lá para cá, o governo empenhou R$ 635 milhões para obras nessas vias, um investimento que é comemorado por Costella como o "maior da história" com recursos próprios do Estado.

Os valores foram obtidos pelo Sistema de Finanças do Estado. A consulta para se chegar a este parâmetro foi de projetos orçamentários dos acessos asfálticos feitos com o Tesouro estadual, em comparação com os governos anteriores.

No plano de obras do Daer, os acessos asfálticos são considerados o carro-chefe. São 24 novos acessos concluídos nesses seis anos, faltando 38 para completar o mapa estadual. Destes, 19 estão em obras e o restante está prestes a começar ou em fase de projeto. O plano de Costella é ter todos estes concluídos ou pelo menos em obras até o final do governo, em 2026.

A última inauguração foi em 21 de março, quando o governo do Estado entregou a ligação à cidade de Montauri, na Serra. São 14 quilômetros de pavimentação que custaram R$ 25 milhões, fazendo ligação com Serafina Corrêa pela RS-447.

As cidades do Interior demandam os acessos pavimentados há décadas, na expectativa de alavancar o escoamento de produção, o turismo e a facilidade dos moradores de encontrarem peças industriais e mecânicas ou novos produtos para aquisição própria.

— Levar o acesso para os municípios significa impulsionar o desenvolvimento e gerar oportunidades, emprego e renda. A conclusão de um acesso asfáltico tem um impacto social muito grande, pois também é um fator importante para reter jovens talentos em suas comunidades, impedindo o êxodo para outros municípios ou regiões — destaca o secretário Costella.

Na região da Quarta Colônia, no centro do Estado, todas as cidades têm acesso completamente asfaltado. A última inauguração foi em Pinhal Grande no final de 2024, com a entrega dos 5 quilômetros finais da RS-149 até Nova Palma.

A próxima obra entregue deve ser em Senador Salgado Filho, na ligação com Giruá pela RS-867. São 18 quilômetros de asfalto a partir de um investimento de R$ 50,8 milhões. Outra obra robusta é da RS-176, na entrada de Garruchos, no Noroeste do Estado. São 57,3 quilômetros de pavimentação que está em andamento a partir de um investimento de R$ 100 milhões.