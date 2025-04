Marido do governador será embaixador de jantar do Instituto da Criança com Diabetes

Thalis Bolzan (terceiro da esquerda para a direita) recebeu convite nesta terça-feira (1º). Gustavo Mansur / Casa Civil / Divulgação

O primeiro compromisso institucional do marido do governador Eduardo Leite, Thalis Bolzan, desde a sua mudança para Porto Alegre, será no papel de embaixador do jantar anual do Instituto da Criança com Diabetes, no dia 10 de julho, na Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre. O jantar conhecido como Ilhas da Gastronomia contará com a participação voluntária de pelo menos 16 renomados chefs de cozinha do Estado.

O convite a Thalis foi entregue nesta terça-feira (1º) pelo presidente do ICD RS, Balduino Tschiedel, médico endocrinologista. Da entrega participaram também a superintendente do ICD-RS, Ana Bertuol, a diretora de Comunicação do instituto e presidente da Associação Comercial de Porto Alegre, Suzana Vellinho, e o coordenador de Comunicação do ICD RS, Bruno Lara.

Natural do Espírito Santo, Thalis foi escolhido por ser marido do governador e por ter especialização em endocrinologia pediátrica pela Universidade de São Paulo (USP), onde também cursou mestrado com foco em obesidade em adolescentes. No início deste ano, mudou-se para Porto Alegre onde reside com Leite no Palácio Piratini e tem consultório médico. Thalis oferece atendimento especializado no tratamento de obesidade, complicações associadas e distúrbios endocrinológicos, o que também motivou o convite do Instituto.

— Minha trajetória profissional me permitiu acompanhar bem de perto os impactos para as famílias desde o momento do diagnóstico do diabetes e as diversas mudanças às quais eles precisam se adaptar, dependendo do suporte de toda uma equipe multidisciplinar. Por isso, é uma honra e uma grande responsabilidade assumir o papel de embaixador do jantar do ICD, um momento que será muito significativo tanto para o apoio ao trabalho desenvolvido pelo instituto, quanto para dar visibilidade à causa do diagnóstico e controle do diabetes — disse Thalis em resposta ao convite.

O Instituto, fundado em 1998, atende atualmente mais de 5 mil crianças e jovens com diabetes, principalmente do tipo 1, dependentes de insulina. O convite a Thalis surgiu para dar visibilidade a uma constatação preocupante: o aumento de casos em adolescentes com diabetes tipo 2, adquirido, que pode ser prevenido e tem relação com a obesidade. Apenas no ICD RS, mais de 150 pacientes se enquadram neste diagnóstico, o que não se via anteriormente.

O jantar Ilhas da Gastronomia é um evento tradicional que arrecada fundos para apoiar crianças e jovens com diabetes no Rio Grande do Sul. Como parte das ações beneficentes, Thalis organizará um chá no Palácio Piratini, no dia 29 de abril, para receber a imprensa e parceiros do instituto. Nesse evento os organizadores apresentarão uma joia que será leiloada no jantar, com toda a renda revertida para o ICD.