Se nem o básico foi feito, o que esperar das grandes obras de prevenção às cheias?

Passadas 24 horas do temporal que trouxe no último dia todas as "águas de março" sonegadas ao longo do mês, os porto-alegrenses e moradores da Região Metropolitana têm a sensação de que o despreparo era maior do que se imaginou logo depois da ventania e da bomba d’água. As entrevistas dos responsáveis por serviços afetados pela chuva passam a impressão de que o básico não foi feito — e aqui não se fala de grandes projetos, mas de trabalho de manutenção das redes elétricas, dos bueiros, das bocas de lobo, das casas de bombas.

Comecemos pela CEEE Equatorial. A empresa não tem culpa se o vento chegou a 111km/h, mas o resultado é que mais de 300 mil residências em algum momento ficaram sem energia e 58 mil estão assim até o final da tarde desta terça-feira. Quem circula pela cidade sabe que a Equatorial tem postes inclinados há meses, alguns sustentados pelo acúmulo de fios que ninguém se responsabiliza por tirar.

A falta de energia é a justificativa do Dmae para a casa de bombas número 16 não ter funcionado, alagando a Cidade Baixa, e para as estações de tratamento de água Moinhos de Vento, São João e Belém Novo terem parado de funcionar, o que deixou milhares de famílias sem água em diferentes bairros de Porto Alegre. Será esta a nossa sina cada vez que chover ou desabar um temporal?

O diretor-geral do Dmae tentou consolar os afetados pelos alagamentos com a explicação de que em outras áreas da cidade, como Sertório e Lindoia, não ocorreram problemas. Os ouvintes do Gaúcha Atualidade correram a explicar que o motivo não tem relação com as bombas (agora com geradores), mas com a escassez de chuva. É que o dilúvio registrado na Zona Sul e Central não chegou à Zona Norte.

Na Avenida José de Alencar, que o Dmae diz tratar como prioridade, a coluna identificou em bocas de lobo (melhor dizer "de jacarés", pelo tamanho) sacos plásticos, uma planta de pelo menos 20 centímetros e até um cavalete da EPTC. Se a população não cuida, como evitar alagamentos?

Ao longo do dia, sinaleiras em cruzamentos movimentados seguiam apagadas e sem agentes para orientar o trânsito. Exemplo? Ao meio-dia, no cruzamento da Ramiro Barcellos com a Protásio Alves, os semáforos estavam inativos, e atravessar a avenida virou uma roleta-russa pela ausência de azuizinhos.

Para não ficar só nas obrigações da prefeitura, é preciso relembrar que os alertas da Defesa Civil, na véspera, não foram levados a sério nem pelo governo do Estado, que só cancelou um evento ao ar livre no Morro de Santa Tereza quando os convidados (entre eles o diretor-geral do Dmae) já estavam a caminho.