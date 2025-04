Assembleia tenta evitar que Rio Grande do Sul seja desconectado da malha ferroviária federal

Rossetto diz que RS precisa entrar no Plano Ferroviário Nacional. Fernando Gomes / Assembleia Legislativa / Divulgação

Por iniciativa do deputado estadual Miguel Rossetto (PT), a Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa discute no próximo dia 9, a partir das 10h30min, a situação das ferrovias no Estado, praticamente abandonadas pela Rumo, concessionária do serviço. Rossetto diz que é inadmissível o Rio Grande do Sul ser desconectado da malha ferroviária federal, situação que se desenha diante do desinteresse da Rumo em continuar explorando o serviço.

A concessão vence em 2027, mas a empresa não fez a recuperação das vias danificadas pela enchente de maio e só demonstra interesse por uma linha, a que liga Cruz Alta a Rio Grande. O vice-governador Gabriel Souza pediu ao Ministério dos Transportes a liberação do trecho usado para o trem turístico, no Vale do Taquari, mas Rossetto entende que isso não basta:

— O Rio Grande do Sul precisa entrar no Plano Ferroviário Nacional e usar as ferrovias para transportar a sua produção e receber o que compra de outros Estados.

O deputado cita o exemplo do milho comprado no Centro Oeste, que chega mais caro aos compradores gaúchos porque vem de caminhão. O mesmo trem que poderia trazer mercadorias para o Rio Grande do Sul seria o meio mais econômico de entregar no centro do país o que o Estado vende, a começar por máquinas e implementos agrícolas.