A movimentação no mercado que pode atrapalhar o Grêmio

Presidente Alberto Guerra procura nomes para comandar o time. Camila Hermes / Agencia RBS

A batalha do Grêmio por um novo técnico pode ser impactada por uma movimentação interessante, que pode se estabelecer no mercado de treinadores.

O Tricolor estaria de olho em Pedro Caixinha, que trabalhou no Bragantino até outubro deste ano.



Mas a possibilidade de Artur Jorge deixar o Botafogo, depois da conquista do título do Brasileirão, para ir trabalhar no Al-Rayyan, do Catar, pode complicar o acerto gremista com o português.

O nome de Fábio Carille também está na pauta. O restante da movimentação do futebol do Grêmio com a contratação de reforços, só vai acontecer a partir da chegada do novo comandante.

Por isso, o departamento de futebol recém empossado corre contra o tempo. A saída de Renato Portaluppi ocorreu a mais de uma semana e ainda não há um substituto.