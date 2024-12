Na mira do Grêmio, Pedro Caixinha também desperta interesse do Botafogo

O técnico português Pedro Caixinha, um dos favoritos a assumir o Grêmio em 2025, também desperta o interesse do Botafogo, atual campeão brasileiro e da Libertadores. O compatriota Artur Jorge está na mira do milionário futebol asiático e pode deixar o clube.

O Tricolor tem conversas com o estafe de Pedro Caixinha, mas não avançou para fechar com o treinador. Ele é um dos cotados pelo estilo de jogo, questões financeiras e disponibilidade para trabalhar por uma temporada.

Segundo o colunista de Zero Hora, Leonardo Oliveira, uma espécie de entrevista seria organizada pela direção com o profissional de 54 anos. Ele está livre desde o final de outubro quando foi anunciada a saída do Bragantino após quase dois anos.

— Tenho tudo em aberto. As propostas que existem, principalmente do mundo árabe, são muito tentadoras do ponto de vista financeiro, mas surgiram antes do Peñarol (semifinal da Libertadores), são propostas que têm já algum tempo e nunca me debrucei muito sobre elas, porque queria ganhar títulos e tinha um foco muito grande na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Temos de pensar e ver como vamos decidir o futuro — disse Artur Jorge.