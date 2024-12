Queda de árvore de Natal flutuante mata uma pessoa e deixa duas feridas em Maricá, no Rio de Janeiro

Vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento de ventos fortes provocando a queda na lagoa de Araçatiba. @plantaobaixadaa / Reprodução

Uma árvore de natal flutuante com 56 metros de altura desabou sobre trabalhadores, durante uma forte tempestade nesta segunda-feira (16) em Maricá, região metropolitana do Rio de Janeiro. Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas.

As três pessoas atingidas desciam da estrutura depois de um alerta da Defesa Civil sobre uma mudança no tempo. Em um vídeo gravado no momento do acidente na lagoa Araçatiba, é possível ver outras pessoas na base da árvore nadando para se salvar. Não há desaparecidos, segundo a Prefeitura. A identidade da vítima que morreu não foi divulgada. As informações são do g1.

O resgate foi feito pela Guarda Municipal. O homem que morreu chegou a ser levado para o Hospital Conde Modesto Leal, mas já estava morto quando deu entrada na unidade. Os feridos foram levados para o Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara e, segundo a Prefeitura, estão fora de perigo.

A árvore é uma das principais atrações turísticas do Natal na cidade e seria inaugurada nesta quarta-feira (18). O espaço teria ainda um deck com acessibilidade para que as pessoas pudessem tirar fotos próximas da estrutura. No local, também estava programado, para quinta-feira (19), um espetáculo das Águas Dançantes.

Veja nota da Prefeitura de Maricá

"A Prefeitura de Maricá lamenta profundamente a tragédia ocorrida na tarde desta segunda-feira (16/12), na Lagoa de Araçatiba, quando uma pessoa morreu e duas ficaram feridas após a queda da estrutura da árvore de Natal que estava sendo montada. A Prefeitura está prestando todo o apoio às vítimas e suas famílias, além de apurar as causas do acidente. Assim que a Defesa Civil emitiu um alerta de chuva forte, às 15h45, a empresa contratada para a montagem da árvore iniciou a retirada dos funcionários. Nesse momento, os trabalhadores foram surpreendidos pela passagem de uma tempestade, com fortes ventos e muita chuva, que derrubou a estrutura em poucos segundos. Imediatamente as vítimas foram socorridas por equipes do Samu, Defesa Civil, Guarda Municipal, Secretaria de Trânsito e Corpo de Bombeiros. Um dos funcionários foi levado para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal, onde não resistiu aos ferimentos e faleceu. As outras duas pessoas, socorridas no Hospital Municipal Doutor Ernesto Che Guevara, estão fora de perigo. Uma delas já recebeu alta".