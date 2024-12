"Tanto no Natal quanto no Ano Novo, é possível que ocorram períodos de instabilidade", projeta o coordenador do Inmet

Schneider coordena o 8º Distrito de Meteorologia do Inmet, com sede em Porto Alegre. Divulgação / Inmet

Em entrevista na manhã desta segunda-feira (16) ao programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, o coordenador do 8º Distrito de Meteorologia do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Marcelo Schneider, apresentou a projeção meteorológica para as festas de fim de ano no Rio Grande do Sul. Segundo o meteorologista, o Estado terá tempo variado, alternando entre períodos de instabilidade e estabilidade.

— Teremos um pouco de tudo, agradando a todos. Para o Natal, embora ainda seja cedo para previsões mais detalhadas, há chances de instabilidade passageira, especialmente no centro-norte do Estado. Tanto no Natal quanto no Ano Novo, é possível que ocorram períodos de instabilidade. A boa notícia é que, a partir de agora, as janelas de tempo seco e estável serão mais prolongadas — explicou.

O que é esperado no Natal

Calor, nebulosidade e pancadas de chuva farão parte da rotina de quem ficar em Porto Alegre ou buscar praias dos litorais gaúcho e catarinense no Natal.

Segundo a Climatempo, a Capital deverá ter chuva nos dias 24 e 25. O esperado é que chova 17,7 milímetros na véspera e 29,1 milímetros no Natal. A somatória da precipitação (46,8 milímetros) representa 41,7% da média climatológica para dezembro (112,1 milímetros) no município, segundo o Inmet. A temperatura deverá variar entre 21°C e 28°C nesses dias.

Florianópolis deve registrar pouca chuva no dia 24 (0,2 milímetro) e um volume mais expressivo no dia de Natal (16 milímetros), valores que representam 9,1% da média histórica de chuva na capital catarinense (177,2 milímetros). É projetado que a temperatura fique entre 22ºC e 26ºC no período.

— Nos dias 24 e 25 de dezembro vai fazer calor na Região Sul. A tendência é de períodos com sol, aumento da nebulosidade e pancadas de chuva com raios à tarde e à noite, em todo o sul do Brasil — resume Josélia Pegorim, meteorologista da Climatempo.

Veja a previsão para o litoral do RS no Natal (25), segundo a Climatempo:

Capão da Canoa : sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e à noite (24,1 milímetros no dia). A temperatura deve variar entre 20ºC e 24ºC.

: sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e à noite (24,1 milímetros no dia). A temperatura deve variar entre 20ºC e 24ºC. Torres : sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e à noite (30,4 milímetros no dia). A temperatura deve variar entre 21ºC e 25ºC.

: sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e à noite (30,4 milímetros no dia). A temperatura deve variar entre 21ºC e 25ºC. Balneário Pinhal : sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e à noite (10,4 milímetros no dia). A temperatura deve variar entre 21ºC e 25ºC.

: sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e à noite (10,4 milímetros no dia). A temperatura deve variar entre 21ºC e 25ºC. Mostardas : sol com algumas nuvens e chuva passageira (6 milímetros no dia). À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. Temperatura mínima de 20ºC e máxima de 25ºC.

: sol com algumas nuvens e chuva passageira (6 milímetros no dia). À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. Temperatura mínima de 20ºC e máxima de 25ºC. Praia do Hermenegildo (Santa Vitória do Palmar): sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Não há previsão de chuva. Termômetros variam entre 15ºC e 23ºC.

sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Não há previsão de chuva. Termômetros variam entre 15ºC e 23ºC. Praia do Cassino (Rio Grande): sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Não deve chover no dia em que a temperatura mínima projetada é 17ºC, com máxima de 24ºC.

Veja a previsão para o litoral de SC no Natal (25), segundo a Climatempo:

Garopaba: sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite (precipitação esperada: 4,1 milímetros). A temperatura varia entre 23ºC e 26ºC.

sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite (precipitação esperada: 4,1 milímetros). A temperatura varia entre 23ºC e 26ºC. Balneário Camboriú: sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite, com volume projetado de 15,4 milímetros. A temperatura varia entre 23ºC e 26ºC.

sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite, com volume projetado de 15,4 milímetros. A temperatura varia entre 23ºC e 26ºC. Imbituba : sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite (4,4 milímetros). A temperatura mínima prevista é de 22ºC; a máxima fica na casa dos 25ºC.

: sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite (4,4 milímetros). A temperatura mínima prevista é de 22ºC; a máxima fica na casa dos 25ºC. Laguna: sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite (5,5 milímetros). Temperatura varia entre 22ºC e 26ºC

Estragos da tempestade

Schneider comentou ainda a passagem do ciclone Biguá durante o último fim de semana. Rajadas de vento que atingiram o Rio Grande do Sul no domingo (15) causaram danos e provocaram falta de luz em municípios gaúchos. Segundo a CEEE Equatorial, os pontos sem energia elétrica chegaram a 230 mil. Ao menos cinco municípios do estado reportaram prejuízos em razão do vendaval.

— A baixa pressão, que chamamos de ciclone, neste caso não foi um ciclone extratropical. O extratropical é aquele mais comum, que ocorre frequentemente no inverno, no outono ou ao longo do ano. Ele se forma quando há o encontro de massas de ar: o ar quente vindo do norte e o ar frio vindo do sul. Essa baixa pressão gera ventos fortes, e é comum sentir aquele frio característico junto ao vento minuano — detalhou o meteorologista.

O coordenador do Inmet informou que essa baixa pressão atmosférica causou ventos fortes na região, que ultrapassaram os 80 e até 90 km/h em algumas localidades.

— Por exemplo, estações meteorológicas próximas a Jaguarão e Canguçu registraram ventos nessa faixa. Durante o dia, o sistema avançou de sul para norte, causando transtornos em diversas áreas, como Porto Alegre, Butiá, Santa Cruz do Sul e Canguçu. Embora não esteja diretamente relacionado ao aquecimento global, é importante destacar que, com os oceanos mais quentes, as tempestades tendem a ganhar mais força e energia — completou.