Antes da chegada de frente fria, RS terá sexta-feira com calor de 40°C

Ainda não haverá alívio no calorão para os gaúchos nesta sexta-feira (7). A previsão aponta para mais um dia muito quente em todas as regiões do Rio Grande do Sul, com temperatura perto dos 40°C em alguns municípios. Em Porto Alegre, os termômetros devem chegar a 36°C. O calor só deve ceder no domingo, com a chegada de uma frente fria.

Murilo Lopes, meteorologista da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), afirma que a temperatura deve se aproximar dos 40°C principalmente no centro e no oeste do Estado. A expectativa é de 38°C ou 39°C para municípios como Quaraí e Uruguaiana.

A projeção da Climatempo aponta que a máxima do Estado será 36°C, registrada em diferentes cidades gaúchas.

São Borja: 36°C

Rosário do Sul: 36°C

Porto Alegre: 36°C

Alegrete: 35°C

Esteio: 35°C

Itaqui: 35°C

Sapucaia do Sul: 35°C

São Leopoldo: 35°C

Lajeado: 35°C

Maçambará: 35°C

Sem previsão de chuva

De acordo com a empresa de meteorologia, o sol aparecerá na maior parte do Estado e não há previsão de chuva significativa ao longo do dia. Contudo, o excesso de calor poderá provocar pancadas isoladas, mas sem acumulados expressivos, em algumas regiões.

Lopes explica que, diferentemente de quinta-feira (6), quando grande parte do RS tinha condições para pancadas, na sexta a precipitação fica mais restrita a pontos da Campanha e da Fronteira Oeste.

— Não se pode descartar que ocorra em outras regiões, como Norte e Serra, mas a possibilidade é especialmente para áreas da metade oeste do Rio Grande do Sul. Mas as pancadas amenizam a temperatura só pelo tempo que ocorrem, no dia seguinte (sábado), volta a aquecer de novo. Apenas a frente fria (no domingo) vai conseguir provocar um declínio mais acentuado e persistente na temperatura — projeta.

Já o vento deve ficar mais fraco, com rajadas mais significativas — chegando a 30 km/h ou 40 km/h — apenas em áreas do Litoral.