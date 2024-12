Vendaval derruba telhado de quadra esportiva e deixa feridos em Butiá 

Telhado de quadra foi destruído pelo vento forte Cristina Rodrigues Lopes / Bombeiros Voluntários de Butiá/Divulgação

Os fortes ventos que atingem o Rio Grande do Sul neste domingo (15) arrancaram parte da estrutura do telhado de uma quadra esportiva, em Butiá, na Região Carbonífera. A estrutura caiu e deixou feridos.

A quadra particular fica na rua do Comércio, no centro da cidade. No local estava sendo realizada uma confraternização de uma turma infantil.

De acordo com os Bombeiros Voluntários de Butiá, a estrutura caiu e deixou feridos um homem e um adolescente, que ficou preso sob as telhas e foi retirado por populares.

O homem ferido foi encaminhado para o Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, e o adolescente foi levado para outro hospital em São Jerônimo.

Em nota, o CT Rua do Comércio, de Butiá, lamentou o fato e disse que os feridos receberam suporte imediato. "Reafirmamos, ainda, o compromisso com os nossos clientes, bem como com toda a comunidade de Butiá, que também vivenciou este evento climático que já registrou ventos acima dos 80 km/h, durante essa tarde, no Rio Grande do Sul", diz a nota.

Ciclone Biguá

O ciclone subtropical Biguá se formou no oceano no Sul do Estado no fim da noite do sábado (14) segundo a Marinha do Brasil. Ele deve seguir intenso até as 19h deste domingo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo a Climatempo, um ciclone subtropical é um centro de baixa pressão atmosférica que se organiza isoladamente, sem estar associado a uma frente fria. No Hemisfério Sul, o ar ao redor do centro de baixa pressão se movimenta no sentido horário. Próximo da superfície, o centro dos ciclones subtropicais é mais quente do que a atmosfera ao redor. Isso deixa a atmosfera mais instável e aumenta as condições para ocorrência de tempestades severas.