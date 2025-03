Advogada que morreu após escorregar em cachoeira de Três Forquilhas será velada pela família em Rondônia

Hélia Sâmua, 27 anos, era advogada e especialista em Direito Médico e Penal. Reprodução @helia_samua / Instagram

A advogada Hélia Sâmua, 27 anos, que morreu após escorregar de uma cachoeira em Três Forquilhas, no Litoral Norte, será velada pela família em seu Estado de origem, Rondônia. O corpo chegará na madrugada desta sexta-feira (7), conforme o g1. O velório será realizado no mesmo dia, na sede da OAB em Ariquemes.

Natural de Ariquemes, em Rondônia, Hélia tinha 27 anos e morava em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, com o marido. No domingo (2), a advogada tomava banho na cachoeira da Cascata de Pedra Branca, quando escorregou e caiu na água. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o local é considerado de difícil acesso e de correnteza forte.

As equipes iniciaram as buscas pelo rio Três Forquilhas, mas não localizaram a vítima. Diante da dificuldade, os militares chamaram os mergulhadores do Batalhão Especial de Busca e Salvamento. O corpo de Hélia foi encontrado na segunda (3) por mergulhadores, a cerca de 20 metros da cachoeira.

Quem era Hélia Sâmua?

A advogada e especialista em Direito Médico e Penal Hélia Sâmua, estava no Rio Grande do Sul acompanhando o marido, que é médico do Exército, com quem era casada desde 2023, conforme o portal g1.

Ela era conhecida por sua paixão pela vida, frequentemente compartilhando momentos pessoais e profissionais em suas redes sociais.

A Ordem dos Advogados do Brasil em Rondônia (OAB-RO) expressou condolências, destacando a solidariedade com a família, amigos e colegas da advogada.