Conversas Cruzadas: quais soluções contra enchentes vistas na Missão Holanda funcionam no RS?

No episódio do Conversas Cruzadas desta quinta-feira, às 17h30min, o apresentador Rodrigo Lopes recebe o secretário da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capeluppi, a secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura do RS, Marjorie Kauffmann, o secretário do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre, Germano Bremm, e o diretor-geral do DMAE, Bruno Vanuzzi, para debater as soluções contra enchentes vistas na Missão Holanda.