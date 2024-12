Inmet emite alertas de fortes chuvas e vendavais no RS neste domingo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de fortes chuvas e vendavais para o Rio Grande do Sul. Os avisos incluem diferentes regiões e são válidos até as 15h deste domingo (15).

A partir do meio-dia, as regiões metropolitana de Porto Alegre, Serrana e Nordeste também entrarão em alerta amarelo para tempestades. O aviso estará em vigor até o final de domingo.

As chuvas, que começaram na sexta-feira (13) na Região Metropolitana, levaram a Defesa Civil de Porto Alegre a prorrogar as condições de risco climático até a tarde deste domingo (15). A prefeitura alerta os moradores a evitar áreas alagadas e procurar abrigo em locais seguros, caso estejam em área de risco.

Estragos e causa

De acordo com a Climatempo, a chuva é provocada pela formação de uma área de baixa pressão sobre a Argentina e o oeste do RS, combinada com um forte fluxo de umidade vindo do Norte do Brasil e ventos intensos em altos níveis da atmosfera.