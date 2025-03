Frente fria conseguirá romper bloqueio atmosférico que faz RS passar por onda de calor. Reprodução / Climatempo

Quando o calorão vai terminar? A resposta tão aguardada pelos gaúchos é: no próximo domingo (9). A previsão é de que as máximas fiquem abaixo dos 30ºC em praticamente todo o Rio Grande do Sul. Já as mínimas variam entre 10ºC e 15ºC.

Em Porto Alegre, os termômetros não devem passar dos 27ºC. Já em Quaraí, uma das cidades mais quentes deste verão, a máxima deve ser de 26ºC, segundo projeção do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Até lá, no entanto, os termômetros seguirão batendo a casa dos 40ºC em várias regiões do Rio Grande do Sul. No sábado, em Porto Alegre, a máxima prevista é de 39ºC.

O que fará a temperatura cair?

Essa mudança no tempo será provocada pelo avanço de uma nova frente fria. Mais potente, ela será capaz de enfraquecer o bloqueio atmosférico que atua sobre o RS, Argentina e Paraguai.

— Será uma frente fria para quebrar mesmo (a massa de ar quente) e tirar esse calorão de cima de nós. Mas frio não devemos sentir — afirma Guilherme Borges, meteorologista da Climatempo.

Como fica o tempo na próxima semana

Porto Alegre

Segunda-feira (10): 19ºC a 25ºC

Terça-feira (11): 20ºC a 26ºC

Quarta-feira (12): 21ºC a 27ºC

Quinta-feira (13): 21ºC a 28ºC

Sexta-feira (14): 21ºC a 31ºC

Bagé

Segunda-feira (10): 10ºC a 23ºC

Terça-feira (11): 15ºC a 25ºC

Quarta-feira (12): 16ºC a 26ºC

Quinta-feira (13): 17ºC a 28ºC

Sexta-feira (14): 19ºC a 31ºC

Passo Fundo

Segunda-feira (10): 15ºC a 23ºC

Terça-feira (11): 18ºC a 27ºC

Quarta-feira (12): 18ºC a 27ºC

Quinta-feira (13): 17ºC a 29ºC

Sexta-feira (14): 20ºC a 29ºC

Caxias do Sul

Segunda-feira (10): 14ºC a 21ºC

Terça-feira (11): 16ºC a 23ºC

Quarta-feira (12): 17ºC a 26ºC

Quinta-feira (13): 16ºC a 26ºC

Sexta-feira (14): 19ºC a 31ºC

Pelotas

Segunda-feira (10): 16ºC a 25ºC

Terça-feira (11): 19ºC a 26ºC

Quarta-feira (12): 20ºC a 25ºC

Quinta-feira (13): 21ºC a 27ºC

Sexta-feira (14): 21ºC a 28ºC

Quaraí

Segunda-feira (10): 13ºC a 23ºC

Terça-feira (11): 14ºC a 28ºC

Quarta-feira (12): 17ºC a 29ºC

Quinta-feira (13): 18ºC a 29ºC

Sexta-feira (14): 19ºC a 33ºC

Vacaria

Segunda-feira (10): 10ºC a 23ºC

Terça-feira (11): 15ºC a 25ºC

Quarta-feira (12): 16ºC a 26ºC

Quinta-feira (13): 17ºC a 28ºC

Sexta-feira (14): 19ºC a 31ºC

Santa Maria

Segunda-feira (10): 13ºC a 24ºC

Terça-feira (11): 16ºC a 25ºC

Quarta-feira (12): 17ºC a 27ºC

Quinta-feira (13): 18ºC a 28ºC

Sexta-feira (14): 19ºC a 32ºC

Fonte: Climatempo

O que provoca esta onda de calor?

A quarta onda de calor do ano no Rio Grande do Sul — a quinta no Brasil — é motivada pela sobreposição de dois sistemas de alta pressão na atmosfera: um que está atuando sobre o continente, e outro sobre o oceano, que se aproxima em direção ao sul do Brasil, chamado de Alta Semi-Estacionária do Atlântico Sul (ASAS).

Sobre o continente, próximo ao Rio Grande do Sul, norte da Argentina e parte do Paraguai, se formou um sistema de alta pressão em médios níveis da atmosfera.

O que isso significa: há uma extensa área localizada acima da superfície, que provoca a circulação de ventos no sentido anti-horário, intensificando a movimentação do ar de cima pra baixo.

Associado à incidência solar, ele faz com que a massa de ar quente fique concentrada próxima à superfície e dificulta a entrada de frentes mais frias. A condição impede que nuvens carregadas se formem com facilidade e favorece a prevalência de céu aberto.

* Produção: Carolina Dill