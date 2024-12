Chuva avança pelo Estado no fim de semana, e há risco de temporais em parte do RS

Para o sábado, são esperados períodos de chuva forte a moderada. Jefferson Botega / Agencia RBS

A instabilidade irá persistir no Rio Grande do Sul ao longo de todo o fim de semana, com possibilidade de chuva e vento forte, além de trovoadas, em diferentes áreas. O tempo permanece abafado em todo território gaúcho.

Para a madrugada de sábado (14), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) faz um alerta para a previsão de chuva intensa em todas as regiões.

Pancadas poderão ser observadas logo pela manhã e à tarde na Serra, Centro-Norte, Sul e Leste do Estado, o que inclui toda faixa do Litoral. A previsão é de chuva moderada a forte, que pode vir acompanhada de descargas elétricas e rajadas de vento entre 45km/h e 70km/h.

Na Fronteira Oeste e Campanha, a chuva também é esperada, com chances de trovoadas.

Chuva intensa é esperada em toda região Sul do Brasil, segundo alerta do Inmet. INMET / Reprodução

Já no domingo (15), o tempo instável deve continuar no Centro-Norte e Sul, e na metade Leste do Rio Grande do Sul, onde rajadas de vento podem variar entre 40 km/h e 50 km/h.

Na Campanha, Oeste e parte das Missões, o sol volta a aparecer, com nuvens passageiras. Na Serra, não se descarta a possibilidade de chuva isolada.

O que os meteorologistas observam é que o tempo instável está sendo provocado pela formação de uma área de baixa pressão sobre a Argentina e o oeste do Estado, combinada com um forte fluxo de umidade vindo do Norte do Brasil.

Veja a previsão do tempo para a sua região neste sábado:

Região Metropolitana

O dia começa nublado e com chuva na Região Metropolitana. Pancadas podem persistir à tarde, com abertura de sol. A previsão é de nebulosidade à noite e possibilidade de garoa. Em Porto Alegre, a temperatura mínima será de 20ºC e a máxima chega aos 24ºC.

Campanha

A previsão é de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo fica firme. Em Bagé, o termômetro varia entre 20ºC e 26ºC.

Fronteira Oeste

O sábado se inicia com sol, seguido por pancadas de chuva pela manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme. Em Uruguaiana, a temperatura varia entre 20ºC e 28ºC.

Litoral Norte

A previsão do tempo para sábado é de chuva forte de manhã. O sol pode voltar a aparecer à tarde, mas pancadas retornam e persistem à noite. Em Imbé, a mínima fica em 21ºC e a máxima atinge 24ºC.

Litoral Sul

A região terá sol entre algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo fica firme. Em Rio Grande, a temperatura varia entre 21ºC e 25ºC.

Região Central

O dia começa com sol entre nuvens, seguido por chuva. À noite, o tempo fica firme. Em Santa Maria, a temperatura mínima será de 20ºC e a máxima, de 27ºC.

Região Noroeste

O sábado será de nebulosidade com chuva de manhã e no começo da tarde. Em Ijuí, a temperatura varia entre 20ºC e 28ºC.

Região Norte

Chuva forte é esperada pela manhã. Pode haver abertura de sol à tarde e retorno de pancadas de chuva que vão até a noite. Em Passo Fundo, a mínima será de 18ºC e a máxima de 27ºC.

Região Sul

A previsão é de sol entre algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo fica firme. Em Canguçu, a mínima será de 18ºC e a máxima de 26ºC.

Serra

O sábado será de sol entre nuvens, com chuva durante o dia e à noite. Em Bento Gonçalves, a temperatura fica entre 18ºC e 25ºC.

Veja a previsão do tempo para a sua região neste domingo:

Região Metropolitana

A previsão é de sol entre algumas nuvens ao longo de todo o dia. Em Porto Alegre, a temperatura mínima será de 20ºC e a máxima chega aos 27ºC.

Campanha

O domingo será de sol entre nuvens. Em Bagé, o termômetro varia entre 15ºC e 24ºC.

Fronteira Oeste

O sol deve aparecer entre algumas nuvens ao longo do dia. À noite, céu limpo. Em Uruguaiana, a temperatura varia entre 18ºC e 27ºC.

Litoral Norte

O dia começa com sol, e possibilidade de chuva pela manhã. Há a tendência de diminuição das pancadas à tarde. A noite terá céu limpo. Em Imbé, a mínima fica em 19ºC e a máxima atinge 25ºC.

Litoral Sul

A previsão é de sol com aumento de nuvens. Em Rio Grande, a temperatura varia entre 17ºC e 25ºC.

Região Central

O domingo será de sol com algumas nuvens ao longo do dia. Noite de céu limpo. Em Santa Maria, a temperatura mínima será de 18ºC e a máxima, de 25ºC.

Região Noroeste

O dia será de sol entre algumas nuvens, com possibilidade chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo fica firme. Em Ijuí, a temperatura varia entre 18ºC e 26ºC.

Região Norte

A previsão é de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. O tempo fica firme à noite. Em Passo Fundo, a mínima será de 17ºC e a máxima de 23ºC.

Região Sul

Para domingo, é esperado dia de sol com pancadas de chuva à tarde. Noite de muitas nuvens, mas sem precipitação. Em Canguçu, a mínima será de 15ºC e a máxima de 24ºC.

Serra

A região terá sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado à tarde e à noite. Em Bento Gonçalves, a temperatura fica entre 17ºC e 24ºC.