As rajadas de vento do ciclone Biguá, que atingem o Rio Grande do Sul neste domingo (15), provocam falta de luz em municípios gaúchos. São 230 mil pontos sem energia elétrica na área de CEEE Equatorial, segundo nota mais recente da companhia, que foi divulgada às 21h de ontem. Ao menos cinco cidades reportaram danos em razão do vendaval.

Não foram divulgadas as regiões em que não há energia elétrica. De acordo com a concessionária, equipes estão nas ruas, mas não há previsão para retorno da luz.

Já na área de atuação da RGE, a empresa afirma que casos pontuais são atendidos nas regiões dos Vales, Metropolitana e Serra.

Em Porto Alegre, a falta de energia elétrica afeta o abastecimento de água. Conforme o Departamento Municipal de Água e Esgotos, a estação de água que atende os bairros Partenon, Agronomia, Vila dos Sargentos, Jardim Bento Gonçalves e Vila Tijuca está parada. A concessionária foi acionada para atender a situação.

Quadra destruída e feridos em Butiá

Os fortes ventos arrancaram parte da estrutura do telhado de uma quadra esportiva, em Butiá, na Região Carbonífera. A estrutura caiu e deixou feridos.

A quadra particular fica na rua do Comércio, no centro da cidade. No local estava sendo realizada uma confraternização de uma turma infantil.

De acordo com os Bombeiros Voluntários de Butiá, a estrutura caiu e deixou feridos um homem e um adolescente, que ficou preso sob as telhas e foi retirado por populares.

O homem ferido foi encaminhado para o Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, e o adolescente foi levado para outro hospital em São Jerônimo.

De acordo com a Defesa Civil Estadual, os municípios de Triunfo, Encantado, Pelotas, Capão do Leão e Arroio Grande reportaram danos em razão do vendaval. Os problemas incluem queda de árvores e residências com danos no telhado. Em Porto Alegre, um tapume caiu na Usina do Gasômetro, sem feridos.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de fortes chuvas e vendavais para o Rio Grande do Sul. Os avisos incluem diferentes regiões e são válidos até as 15h deste domingo (15). As regiões Sudoeste e Sudeste estão sob alerta vermelho, caracterizando "grande perigo" para chuvas intensas.

O alerta laranja aponta "perigo" de fortes chuvas nas regiões Sudoeste, Sudeste e Metropolitana de Porto Alegre.

Outro alerta laranja sinaliza "perigo" para vendavais nas regiões Serrana, Sudoeste, Sudeste, Nordeste, Noroeste, Centro Ocidental e Centro Oriental, além da Metropolitana de Porto Alegre. Com exceção da Serra, essas localidades também estão sob aviso amarelo, de "perigo potencial" para chuvas intensas.

A partir do meio-dia, as regiões metropolitana de Porto Alegre, Serrana e Nordeste também entrarão em alerta amarelo para tempestades. O aviso estará em vigor até o final de domingo.

Ouça a entrevista do meteorologista do Inmet Marcelo Schneider à Rádio Gaúcha:

Ciclone Biguá

O ciclone subtropical Biguá se formou no oceano no Sul do Estado no fim da noite do sábado (14) segundo a Marinha do Brasil. Ele deve seguir intenso até as 19h deste domingo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo a Climatempo, um ciclone subtropical é um centro de baixa pressão atmosférica que se organiza isoladamente, sem estar associado a uma frente fria. No Hemisfério Sul, o ar ao redor do centro de baixa pressão se movimenta no sentido horário. Próximo da superfície, o centro dos ciclones subtropicais é mais quente do que a atmosfera ao redor. Isso deixa a atmosfera mais instável e aumenta as condições para ocorrência de tempestades severas.

Um ciclone subtropical pode se intensificar para uma depressão subtropical, quando tem ventos abaixo de 63 km/h. Se o ciclone continua se intensificando, pode se tornar uma tempestade subtropical, com velocidade do vento igual ou maior a 63 km/h e menor do que 118 km/h.

Desligamento programado

Nesta manhã, a troca de 17 postes no bairro Itu Sabará, em Porto Alegre, interrompeu o abastecimento de energia elétrica de 1.605 clientes nas ruas Professor Élbio Rodrigues, Beco Adolfo Silva, Tenente Ary Tarragô, Professora Lygia e Carlos Salzano Vieira da Cunha.

Orientações

O Inmet compartilha instruções de como agir em caso de transtornos relacionados às condições climáticas. Confira abaixo: