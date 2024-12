Turista argentino é baleado após entrar por engano em comunidade no Rio de Janeiro

Um turista argentino foi hospitalizado na tarde de quinta-feira (12) depois de ser baleado por criminosos . Ele entrou por engano em uma das localidades do Rio Comprido, bairro da área central do Rio de Janeiro .

De acordo com informações preliminares da Polícia Militar, Gaston Fernando, 51 anos, estaria dirigindo e a orientação dada pelo GPS o levou a pegar um acesso pelo Morro dos Prazeres. No local, ele acabou sendo alvejado pelos suspeitos na Rua Cândido Oliveira. O argentino estava com a esposa e filhos , mas só ele foi atingido pelos disparos.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro do Rio. Segundo a Secretaria de Saúde do município, o quadro do paciente é "gravíssimo". O caso está sendo investigado pela Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), informou a Polícia Civil.