Templo de Lúcifer no RS segue interditado após nova decisão da Justiça

A criação do santuário com a estátua de Lúcifer, medindo 5 metros com o pedestal, provocou polêmica na cidade .

Estátua

A estátua de Lúcifer, construída a pedido da ordem religiosa, foi instalada na cidade em agosto . Com o pedestal, o monumento chega a cerca de 5 metros de altura. A imagem fica em um santuário dedicado à divindade, que estava previsto para ser inaugurado no dia 13 de agosto.

A imagem de Lúcifer foi produzida em cimento por um ateliê e, segundo o religioso, retrata a dualidade do homem humano e do esqueleto, com pés e asas, representando o espírito da divindade. Mestre Lukas afirma ter sonhado com a imagem para concebê-la. O projeto contou com o apoio de um engenheiro.