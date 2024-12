O que se sabe sobre a possível candidatura de Ronaldo à presidência da CBF

Craque no campo pela Seleção, Ronaldo quer fazer a diferença também como dirigente.

Ronaldo Fenômeno afirmou mais uma vez que está preparado para concorrer à presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Presente no Maracanã no jogo festivo em homenagem a Adriano Imperador, o ex-atacante falou sobre a possibilidade de ocupar o cargo.

— Em breve, vamos ter novidades. O momento ajuda. Me sinto preparado para novos desafios. Vamos ver no que vai dar — disse o camisa 9 do Penta.