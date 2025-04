Quem é o Sportivo Luqueño, adversário do Grêmio na estreia da Copa Sul-Americana

Gustavo Quinteros ajusta últimos detalhes no Grêmio para a estreia na Copa Sul-Americana. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

A rota da disputa pela América, mesmo que não seja pela principal competição do continente, coloca o Paraguai como primeiro destino do Grêmio. O Sportivo Luqueño será o adversário na estreia na Copa Sul-Americana nesta quarta-feira, às 21h30min, pelo grupo D da competição. Um oponente que coloca a disputa desta quarta como principal objetivo do momento.

Depois dos últimos anos com a Libertadores ou a Copa do Brasil como grande objetivo na temporada, o ano de 2025 reserva uma mudança de planos. E como Gustavo Quinteros deixou claro na entrevista para Zero Hora, a Sul-Americana é o alvo para a temporada.

— Temos como objetivo a Copa Sul-Americana, a Copa do Brasil é difícil, mas é um objetivo da instituição. Importante tentar estar dentro dos primeiros no Brasileirão. Temos que melhorar muito a posição do Grêmio no Brasileirão do ano anterior — opinou.

Adversário vive em má fase

A fase do Grêmio melhorou com a vitória do último sábado sobre o Atlético-MG, na Arena. Um resultado que ajuda a afastar as cobranças com a derrota nos Gre-Nais decisivos do Gauchão. Agora que o momento gremista é mais positivo, o adversário da estreia na Copa Sul-Americana não pode dizer o mesmo.

A situação do Sportivo Luqueño no campeonato paraguaio não é boa. Longe disso, no momento. Após 11 rodadas, o clube é o lanterna da competição. São apenas duas vitórias, com quatro empates e cinco derrotas, em 11 rodadas disputadas até o momento. Antes de enfrentar o Grêmio pela fase de grupos, o Sportivo Luqueño precisou vencer o Sportivo Ameliano para avançar na primeira fase.

Prioridade na Sul-Americana

Repórter da Rádio Deporte Total, Alaila Luque, apontou que o clube paraguaio tem na Copa Sul-Americana sua prioridade no momento. Tanto que o time preservou alguns de seus titulares para enfrentar o Grêmio nesta quarta.

— Sportivo Luqueño está bem. Os destaques são Pablo Aguilar, capitão do time, Alfredo Aguilar, Tito Torres e Federico Santandes. São os mais experientes — apontou.

O time atua, tradicionalente, no esquema 4-2-3-1. Villalba e Aguilar são a dupla de zaga. Os Benítez, Angel e Fernando, são os volantes. Elvio Vera, que joga preferencialmente pelo lado esquerdo de ataque, é o artilheiro da equipe na temporada. Ele marcou três gols no ano.

Defesa muito vazada

Um dos pontos mais preocupantes para o clube é o rendimento coletivo do time. São 14 gols sofridos, com apenas sete feitos. Um dos motivos para a baixa produção ofensiva é a ausência de "Ropero" Santander. Federico Santander, 33 anos, foi o grande investimento feito para a temporada. Mas uma lesão muscular na panturrilha o limitou a apenas 31 minutos em campo. Formado na base do Guaraní-PAR, o atacante já rodou pelo Toulouse-FRA, Racing-ARG, Tigre-ARG, Kobenhavn-DIN, Reggina, Bologna e Nacional-URU.

Treinador brasileiro

Outra aposta da equipe paraguaia para melhorar o rendimento do time teve passagens recentes pelo futebol brasileiro. Mesmo que não tenha sido dentro de campo. Após quatro anos de trabalho no Brasil, com passagens por Coritiba, Ceará, Avaí e Remo, o técnico Gustavo Morinigo assumiu a equipe paraguaia no dia 3 de fevereiro.

Sob sua gestão, são quatro derrotas e dois empates. Além da vitória na fase classificatória da Sul-Americana, o técnico também comandou o time nas duas vitórias no campeonato paraguaio.

Um fator que também conta a favor do Grêmio na Copa Sul-Americana é que o mando de campo não será na casa do Sportivo Luqueño. O jogo foi marcado para o Estádio Defensores del Chaco, em Assunção. A casa do Luqueño é o Feliciano Cáceres, em Luque, com capacidade para até 24 mil pessoas.

