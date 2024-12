The Best 2024: data, horário e onde assistir à premiação da Fifa

Taça do Fifa The Best que será entregue aos vencedores. Fifa / Divulgação

O Fifa The Best 2024 ocorre nesta terça-feira (17), a partir das 14h (horário de Brasília), em um jantar de gala na Aspire Academy, em Doha, no Catar. No evento serão entregues os prêmios de melhores do mundo no período de 21 de agosto de 2023 a 10 de agosto de 2024.

O evento será transmitido ao vivo pelo Fifa.com, e o brasileiro Vinicius Júnior poderá ser eleito o melhor jogador do mundo. A disputa, assim como foi na Bola de Ouro, será direta com o espanhol Rodri, que venceu a eleição da Revista France Foorball.

O The Best tem uma eleição diferente, pois os votos são de torcedores (público em geral), capitães e treinadores de todas as seleções nacionais, femininas e masculinas, além de representantes da mídia. Enquanto a Bola de Ouro só teve a votação de jornalistas.

Além de Vini Jr., o Brasil está representado na lista por Ederson e Arthur Elias, indicados a melhor goleiro e melhor treinador de futebol feminino, respectivamente.