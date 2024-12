Fluminense vive expectativa por Richarlison com 'projeto Mundial' e vitrine para seleção

O Fluminense está otimista na expectativa de repatriar Richarlison. O clube comunicou o interesse no atacante do Tottenham e recebeu resposta de que os ingleses estão abertos a propostas. Segundo o presidente tricolor Mário Bittencourt, a equipe carioca pensa em usar a disputa do Mundial de Clubes, em 2025, como uma vitrine e um retorno ao Brasil como chance de reaproximação de Richarlison da seleção brasileira.

"Manifestamos interesse formal no Richarlison. Sabemos da dificuldade de trazê-lo, mas acreditamos que talvez por uma questão de estar próximo da seleção brasileira, no clube em que ele se destacou (ele possa ter vantagem em voltar)", contou Bittencourt, em entrevista coletiva nesta segunda-feira.

O mandatário vê no Mundial como chance de "beneficiar tanto o atleta quanto o Tottenham". Entretanto, Bittencourt também planeja "conquistas financeiras" com uma futura venda. Isso indica preferência por comprar parte dos direitos de Richarlison, mas que os ingleses ainda mantenham uma porcentagem. Dessa forma, em uma possível negociação no futuro, tanto ingleses quanto cariocas receberiam parte do valor.

O Palmeiras, que também disputará o Mundial em 2025, foi apontado como outro interessado no atacante. Entretanto, conforme apurou o Estadão, não há proposta, nem procura por parte do clube paulista. "Um projeto em que ele possa recuperar seu brilhantismo aqui, ter suas conquistas pessoais, e o clube possa, no futuro, ter suas conquistas financeiras em uma nova operação de venda dele", projetou Bittencourt.

Ainda que o Tottenham esteja aberto a propostas, Richarlison não é considerado um atleta visto como "à venda". A saída seria apenas caso fosse conveniente e não é um desejo do clube inglês.

Por lesões e ritmo de jogo abaixo do normal, o atacante é reserva no Tottenham. Quando entra, porém, corresponde. Em 31 jogos na temporada 2023/24, foram 12 gols e quatro assistências. Nesta temporada europeia, Richarlison jogou sete vezes, marcou uma vez e deu um passe para gol. Desde o começo de novembro, o atacante está fora por nova lesão na coxa.

Ainda segundo Bittencourt, outro ponto forte é a relação do atacante com o clube. Richarlison jogou no Fluminense em 2016, após ter sido o artilheiro da Série B, com o América-MG. Na época, Bittencourt era vice-presidente do futebol. Ele reiterou que mantém boa relação com Richarlison e que o atacante disse que estaria disposto a vestir a camisa do Fluminense novamente, se o Tottenham aceitar uma proposta.

Ainda não há, de fato, uma negociação. Bittencourt destaca também que o Fluminense dispõe de bons ativos na base que poderiam integrar o negócio como troca, junto de valores, ou com uma futura preferência de compra por parte do Tottenham. "Os clubes ingleses fazem consultas com jogadores nossos que sequer estrearam no profissional ainda", exemplificou ao reiterar que não há confirmação sobre como será apresentada a proposta.

A contratação de Richarlison faz parte de uma tentativa do Fluminense em voltar a disputar títulos após um 2024 de saldo negativo. O clube foi campeão da Recopa Sul-Americana, mas não conseguiu bom desempenho nas demais competições e brigou para não cair no Brasileirão.

Richarlison chegaria ao ataque tricolor após Cano ter um ano abaixo e o Fluminense ter interesse em ceder John Kennedy. O garoto deve ir, por empréstimo, ao Pachuca, do México.

O planejamento não prevê outro grande nome para ser contratado, mas reforços pontuais. "Todos os jogadores que pensamos em trazer, fomos sempre otimistas e confiantes no que podemos oferecer. Acreditamos muito que o projeto que podemos entregar", avaliou Bittencourt

Quanto à seleção brasileira, um dos pontos citados pelo presidente, Richarlison foi mais ausente do que presente neste ano. A última convocação para a seleção foi na primeira chamada feita por Dorival Júnior, para os amistosos contra Inglaterra e Espanha. Nos dois jogos, o técnico optou por um time sem centroavante e, depois, pela entrada de Endrick. Richarlison apenas treinou com o grupo.