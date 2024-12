Nova versão de entrada da picape Rampage . Ram / Divulgação

A Rampage Big Horn, a nova versão de entrada da picape Ram, amplia para seis modelos a gama da marca norte-americana produzida no Brasil. Equipada com o motor 2.2 turbo diesel, câmbio automático e tração 4x4, traz detalhes exclusivos. A Ram Rampage Big Horn 2025 tem preço sugerido a partir de R$ 237.990.

O conjunto propulsor da nova versão da Rampage combina o moto 2.2 turbodiesel de 200 cv de potência e força (torque) de 45,9 kgfm com o câmbio automático de nove velocidades e tração 4x4 auto com reduzida.

A Big Horn acelera de 0 a 100 km/h é feita em menos de 10 segundos.

Motor turbo diesel, câmbio automático e tração 4x4.

O consumo de combustível, segundo a Ram, pode chegar a 10,6 km/l no uso urbano e 13,3 km/l em rodovias. A picape tem nota A no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV).

Visual personalizado

Detalhes cromados personalizam o visual.

A grade com bordas cromadas e aletas preto brilhante com o logo Ram cromado na parte superior, as rodas de liga leve de 17", com pneus 235/65 R17 personalizam a nova versão. Também as molduras das janelas, dos espelhos retrovisores e no para-choque traseiro.

O conjunto óptico combina faróis e auxiliares de neblina full LED. A caçamba de 980 litros tem revestimento interno, iluminação interna em LED e capota marítima de série.

A tampa traseira, com trava elétrica e amortecimento, pode ser aberta remotamente através da chave presencial.

Revestimento premium

Instrumentos e multimídia com telas digitais.

A Big Horn compartilha o interior com as demais irmãs Rampage. Acesso por aproximação e partida por botão, os bancos são revestidos em tecido e couro sintético na cor preta. O painel de instrumentos e as laterais das portas têm forração em materiais macios.

O volante multifuncional conta com revestimento premium, traz as aletas para a troca sequencial de marchas e navegação das informações do quadro de instrumentos digital de 10,3 polegadas.

Conforto e conectividade

Interior revestido em couro sintético e tecido.

A central multimídia com tela de 12,3 polegadas é sensível ao toque e mostra imagem da câmera de ré. Compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, traz navegação integrada e permiti conexão simultânea para até dois celulares. A recarga do celular é por indução ou por uma das seis portas USB, das quais três do tipo C para carregamento rápido.

O ar-condicionado digital de duas zonas tem saídas de ar para os ocupantes do banco traseiro. A picape conta ainda com freio de estacionamento eletrônico com função Auto Hold e sensor de estacionamento traseiro.

Logotipo na tampa da caçamba e para-choque cromado.

Seis seis airbags - dianteiros, laterais dianteiros e de cortina – controle eletrônico e limitador de velocidade, controles de estabilidade, de tração e de mitigação de rolagem da carroceria, monitoramento da pressão dos pneus e freios a disco ventilados nas quatro rodas com ABS e EBD estão entre os recursos de segurança.

O Ram Connect permite por aplicativo no celular acompanhar funções e informações e acionar comandos à distância. Gratuito no primeiro ano, conta com pacote de segurança como alerta de tentativa de furto com assistência para recuperação e socorro 24 horas para emergências. Pelo Ram Connect também é possível conectar até oito dispositivos no Wi-Fi.

Ram Rampage 2025

Rodas de liga leve de 17" com pneus 235/65 R17 .

Big Horn 2.2 diesel - R$ 237.990

Rebel 2.2 diesel - R$ 259.990

Rebel 2.0 gasolina - R$ 264.990

Laramie 2.2 diesel - R$ 272.990

Laramie 2.0 gasolina - R$ 277.990

R/T 2.0 gasolina - R$ 295.990