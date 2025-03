Nova geração do Kona Hybrid traz avançada tecnologia. Hyundai / Divulgação

O novo Kona Hybrid está chegando. A Hyundai confirmou o lançamento do utilitário esportivo em abril. Maior, mais comprido, largo e alto, visual futurista e potência combinada do sistema híbrido de 141 cv, o Kona traz avançada tecnologia de apoio à condução e à segurança. O novo Hyundai híbrido terá duas configurações a Ultimate e a Signature. Os preços serão divulgados próximo ao início das vendas.

As linhas futuristas valorizam o visual da nova geração do Kona. O conjunto óptico em full LED tem os faróis conectados por uma faixa luminosa e o para-choque, com acabamento tridimensional, reforça a percepção de sofisticação e robustez. As rodas de liga leve de 18 polegadas diamantadas são exclusivas.

Com 4,350 metros de comprimento, 1,825 m de largura e 1,580 m de altura, a distância entre eixos é de 2,660 m. O conjunto propulsor hibrido combina o motor Kappa 1.6 de injeção direta de combustível com um elétrico e bateria de íons de lítio de 240 V; A potência combinada é de 141 cv e a força (torque) de 27 kgfm e a transmissão automática de dupla embreagem e seis velocidades.

Avançada conectividade

Revestimento premium com opções nas cores cinza ou preto.

Interior com acabamento premium, as telas interligadas do quadro digital de instrumentos de 12,3 polegadas e do multimidia, também de 12,3 polegadas, formam um conjunto único.

O sistema multimídia é interativo com Android Auto, Apple CarPlay e aplicativos sem fio. A recarga do celular é por indução e o banco do condutor tem ajuste elétrico.

Volante multifuncional e detalhes cromados e em preto brilhante.

A versão Signature acrescenta bancos em couro, luz ambiente configurável, teto solar, porta-malas e freio de estacionamento elétrico com acionamento elétrico.

Leia Mais VW Tera desfila no sambódromo da Marques de Sapucaí

O novo Kona híbrido traz tecnologias de apoio à condução e à segurança. São recursos eletrônicos como controle de velocidade adaptativo, assistentes de frenagem autônomo, de permanência e centralização em faixa e de ponto cego, monitoramento de tráfego cruzado traseiro e sensor de estacionamento. A versão Signature acrescenta as câmeras 360º e monitoramento de ponto cego.

Venda em abril

Telas dos intrumentos e do multimídia são conectadas.

A plataforma do novo Kona híbrido tem suspensão traseira multilink com braços oscilantes independentes e amortecedores a gás.

Branco Atlas, cinza Ecotronic Matte, preto Abyss perolizado, cinza Cyber metálico e cinza Pérola serão as cores disponíveis. O acabamento interno poderá ser cinza ou preto.

Leia Mais Leapmotor confirma chegada do C10 ao Brasil e Chile nos próximos meses