A quarta geração do BMW X3 M50 chega ao Rio Grande do Sul. GILBERTO LEAL

A nova geração do X3 chega ao Brasil na sua configuração topo de linha M50. Mais potente e com sistema de propulsão híbrido leve, traz a nova linguagem visual diferenciada. A Iesa apresentou nas lojas de Porto Alegre, Caxias do Sul e Passo Fundo o BMW X3 M50 xDrive que tem preço de lançamento de R$ 624.950.

O visual atualizado com linhas limpas e discretas personaliza a quarta geração do X3 em relação aos demais modelos da linha X.

Maior 3,4 centímetros, agora tem 4,75 de comprimento. Mais largo, 2,9 cm, o modelo mais vendido da família BMW X, passou para 1,92 m, enquanto a altura diminuiu 2,5 cm, com 1,66 m. A distância entre eixos permaneceu praticamente igual com 2,86 m.

Visual personalizado

Visual atualizado com a nova grade iluminada em LED. BMW / Divulgação

A nova grade tem o contorno iluminado. O conjunto óptico combina faróis adaptativos, luzes diurnas (DRL) e sinalizadores em LED.

Os arcos alargados das rodas alargados, as saias e a linha do teto marcam as laterais. O vidro traseiro embutido é delimitado por um longo spoiler de teto e os defletores de ar laterais adjacentes.

Para-lamas alargadas, rodas de 21" e saias laterais.

A versão M50 traz com o pacote opcional M Sport Pro que valoriza o visual com recursos e detalhes de design personalizados que otimizam o fluxo de ar e o equilíbrio aerodinâmico. As rodas de liga leve são de 21 polegadas.

Luxo e sofisticação

Instrumentos e miltimídia com telas integradas de 12,3" e 14,9". BMW / Divulgação

O interior premium remete aos últimos lançamentos da BMW. Volante de base reta, as telas integradas do quadro de instrumentos de 12,3” e do multimidia de 14,9” formam conjunto único. O sistema operacional 9 BMW permite ajustes, comandos e informações como condução e navegação, entre outros.

Interior premium revestido em couro e detalhes em aço. BMW / Divulgação

O My BMW também realiza diversas funções e permite utilizar aplicativos do Android Auto e AppleCarPlay sem fio.

O porta-malas leva de 570 litros a 1700 litros com os bancos rebatidos.

Propulsão e tecnologia

Propulsão híbrida combinada de 398 cv e 59,1 kgfm. BMW / Divulgação

O conjunto propulsor do X3 M50 xDrive combina o motor de seis cilindros em linha 3.0 biturbo a gasolina com o sistema hibrido leve de 48V. A potência máxima é até 398 cv e a força (torque) de 59,1 kgfm. A transmissão automática é de oito velocidades e a tração integral. Pelos dados da BMW, o X3 M50 xDrive acelera de 0 a 100 km/h em 4,6 segundos.

Recursos eletrônicos apoiam à condução e à segurança.

O novo X3 conta com recursos eletrônicos de apoio à condução e à segurança incluindo estacionamento semiautônomo com câmera de ré e sensores de estacionamento dianteiro e traseiro. Alertas de condições de tráfego cruzado, riscos de colisão traseira e, mudanças involuntárias de faixa de rolamento e controle e prevenção de aproximação frontal, entre outras, estão entre as funções do Driving Assistant.

Esportivo acelera de 0 a 100 km/h em 4,6 segundos.

Branco Alpino, preto Safira, azul Artic Race, cinza Brooklin, Sofisto e Duna e vermelho Fire são as cores disponíveis do X3 M50. As opções de revestimento interno são couro Veganza preto, marrom e bege.

X3 M50 no RS

Lançamento no RS ocorreu nas lojas do Grupo Iesa. GILBERTO LEAL

O X3 M50 xDrive foi apresentado pelo Grupo IESA nas suas lojas de Porto Alegre, Caxias do Sul e Passo Fundo, nesta terça-feira (25). O prazer de dirigir os veículos da marca alemão é destacado pela diretora comercial da IESA BMW, Carol Quadros.

- O padrão construtivo da montadora é seu maior diferencial. Além de ser um carro de desejo e que tem alto valor agregado, faz com que os clientes tenham grande apreço pela marca”, explicou a executiva.

Venda estimada de 250 unidades no país no primeiro semestre. BMW / Divulgação

Com loja BMW também em Novo Hamburgo, pretende comercializar 20 das 250 unidades do X3 M50 xDrive previstas para o Brasil no primeiro semestre.