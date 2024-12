Saveiro, Tracker e Strada lideram venda de veículos no RS em novembro

Saveiro passa Tracker e Strada e lidera o mês. GILBERTO LEAL

A Volkswagen Saveiro liderou a venda de carros no Rio Grande do Sul em novembro. Na briga pelo segundo lugar, apenas duas unidades separaram o Chevrolet Tracker da Fiat Strada que são os veículos mais vendidos no resultado acumulado do ano.

Os líderes Tracker e Strada, que disputam a preferência dos gaúchos, foram superados pela Saveiro fechou novembro com 747 registros. O utilitário esportivo Chevrolet somou 686 unidades e a picape Fiat 684. Foram seguidos pelo Chevrolet Onix, 585 emplacamentos, e Volkswagen Polo, 388.

O resultado acumulado do ano repete a disputa acirrada entre o Tracker, a Strada e o Onix. O utilitário esportivo soma 6.056 emplacamentos, a picape Fiat 5.921 e o hatch, também Chevrolet, 5.764.

BYD Dolphin Mini, o carro elétrico mais vendido. BYD / Divulgação

Os chineses lideraram os carros 100% elétricos mais vendidos novembro no Estado. Os irmãos BYD Dolphin Mini, com 141 registros, e Dolphin, 52, foram os preferidos pelos gaúchos. O GWM Ora 3 ficou em terceiro seguido com 35 unidades.

Carros mais vendidos

Strada é o segundo mais vendido no ano no Estado. GILBERTO LEAL

Modelo novembro ano

1º - Volkswagen Saveiro – 747 3.950

2º - Chevrolet Tracker – 686 6.056

3º - Fiat Strada – 684 5.921

4º - Chevrolet Onix – 585 5.764

5º - Volkswagen Polo – 388 4.599

6º - Volkswagen T-Cross – 464 4.377

7º - Hyundai Creta – 337 3.568

8º - Fiat Toro – 337 3.105

9º - Toyota Hilux – 246 2.543

10º Chevrolet Onix Plus – 234 3.434

Fonte: Sincodiv/Fenabrave/RS

Mercado gaúcho

Chevrolet Tracker: segundo lugar em novembro. General Motors / Divulgação

O menor de dias uteis em novembro comprometeu a venda de veículos no Estado. Com quatro feriados, foram emplacados 13.698 automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus, menos 13,46% na comparação com outubro. Considerado apenas os dias uteis, a venda diária cresceu 5,8%.

O registro de 12.629 automóveis e comerciais leves caiu 11,49 em relação a outubro. Foram 9.511 automóveis, menos 11,48%, e 3.705 comerciais leve, menos 15,84%. Os caminhões tiveram queda de 21,67% com 921 emplacamentos enquanto os ônibus cresceram16,54% com 148 unidades.

No resultado acumulado do ano, pelos dados do Sincodiv/RS e Fenabrave/RS, todos os segmentos automotivos têm resultado positivo. O registro de117.074 automóveis e comerciais leves saltou 20,60% enquanto a média nacional ficou em 15,36%. Os caminhões 8.803 registrados cresceram 18,917% e os 1.043 ônibus, 19,61%.

O crescimento da venda de veículos em 2024 no Estado superior a média nacional foi atribuído a diversos fatores pelo presidente do Sincodiv-RS/Fenabrave, Jefferson Fürstenau. Além da recuperação econômica do Estado após da tragédia climática de maio, também estão novos investimentos que chegaram e a maior liberação de crédito.

Na avaliação por segmento, o Rio Grande do Sul avançou uma posição e ficou em sétimo no registro de veículos, em boa parte pelo baixo desempenho em vendas de motocicletas.

Em automóveis, comerciais leves e caminhões, o Estado subiu para a quarta posição, atrás de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. No segmento de ônibus avançou para quinto, mas no de motos ficou na 18ª posição.

Incentivo para melhor venda de motos no Estado. Honda / Divulgação

A menor participação do Estado é no segmento de motocicletas, na 18ª posição e com apenas 2%. Para o Sincodiv/RS e Fenabrave/RS, o desempenho não é responsabilidade somente do clima, mas da falta de estrutura e incentivo do uso da motocicleta no RS.

A entidade trabalha junto as autoridades por mais segurança para o setor como a construção de motovias, redução do custo da carteira de habilitação para duas rodas e facilidade na passagem automatizada junto aos pedágios.