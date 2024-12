Hunter: motor turbo diesel, leva carga de 1.400 quilos e tem oito anos de garantia

Hunter leva 1.400 quilos e tem oito anos de garantia. JAC / Divulgação

A Hunter chega ao país com motor turbodiesel, leva 1.400 quilos de carga e tem oito anos de garantia. A picape média JAC tem acabamento premium e recursos eletrônicos de conforto e segurança. Em versão única HD 4x4 AT, as primeiras mil unidades da JAC Hunter terão preço de R$ 239.900, R$ 20 mil menos que o preço de lista, R$ 259.900.

Tropicalizada para atender as características do país, a Hunter passou por severos testes. Com forte enfoque no agronegócio, a picape JAC tem garantia de oito anos sem limite de quilometragem para uso particular ou de 250.000 mil quilômetros uso comercial.

Com 5,330 metros de comprimento, 1,965 m de largura e 1,920 m de altura, a distância entre eixos de 3,110 m garante bom espaço interno. A capacidade de carga total de 1.400 quilos é a maior do seu segmento. O volume da caçamba é de 1.135 litros.

Visual robusto

O conjunto óptico com os faróis divididos são full-LED, a assinatura das luzes diurnas (DRL) em LED e a grade tipo colmeia com moldura cinza destacam a frente vigorosa que traz ainda o logotipo escurecido da JAC.

Os vincos, os retrovisores e as maçanetas cromados, as coberturas dos para-lamas, as rodas de liga leve de 18 polegadas com pneus 265/60 R18, os estribos, o santantônio estilizado e as barras do teto valorizam o visual. As lanternas traseiras com filetes verticais em LED complementam o conjunto.

Acabamento e conectividade

Revestimento em couro artificial e bancos dianteiros com ajustes elétricos.

Acesso por aproximação e partida por botão, o interior tem revestimento em couro artificial marrom nos bancos, apoio de braço e nos painéis das portas. Direção elétrica com os modos normal, conforto e esportivo e volante multifuncional, o quadro digital de instrumentos personalizável tem tela de sete polegadas e gráficos coloridos.

Tela vertical de 13 polegadas sensível ao toque.

A tela vertical de 13 polegadas do multimidia mostra diversas informações. Interativa com Android Auto e Apple CarPlay, mostra também as imagens das câmeras 360º. A recarga do celular é por indução. Além da tomada de 12V, há duas portas USB na dianteira e uma na traseira.

O ar-condicionado digital tem saída para o banco traseiro. A iluminação ambiente é em LED. O sistema de som tem quatro alto-falantes e dois tweeters e o teto solar conta com acionamento elétrico. A picape traz seis airbags frontais, laterais dianteiro e tipo cortina.

Propulsão e consumo

Tração 4x4 com reduzida para todo o terreno.

O conjunto propulsor da Hunter combina o motor 2.0 turbodiesel de 191 cv e força (torque) de 46,9 kgfm com o câmbio automático de oito velocidades. A tração 4x4 tem opções 4x2 (traseira), 4x4 High (integral) e 4x4 Low (reduzida). Conta ainda com quatro modos de condução: Econ Normal, Sport e Lama. A picape JAC acelera de 0 a 100 km/h em 11,9 segundos e chega a velocidade máxima de 185 km/h.

A suspensão independente na frente é com molas helicoidais e a traseira com eixo rígido e feixes de mola. Os freios ABS contam com disco nas quatro rodas.

O ângulo de entrada é de 27 graus e de saída de 23 graus. A altura em relação ao solo é de 24 centímetros e a capacidade de rampa é de 30%.

Frente robusta destaca o porte da Hunter. GILBERTO LEAL

O consumo de diesel pelo Inmetro é de 9 km/l na cidade e 10,2 km/l na estrada. Com o 80 litros, a autonomia rodoviária chega a 816 km conforme a JAC

A picape conta com controle eletrônico de velocidade, faróis ajustáveis em altura; controle de pressão dos pneus, luzes de LED customizáveis na cabine e sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, entre outros.

Hunter Experience

Para-choques, estribos, para-lamas, rack e santantonio escurecidos.

A JAC pretende vender 3.500 unidades Hunter por ano. Para conhecer a picape pessoalmente, a importadora criou o Hunter Experience, sistema de vendas que leva a picape até o endereço do cliente.

O test drive delivery permite que o interessado teste o veículo em sua garagem e trechos do seu dia a dia. O sistema estará disponível em mais de 110 cidades que também são atendidas por oficinas autorizadas e treinadas para assistência, manutenção, garantia e planos de revisão.

Ruas e estradas

Picape pronta para serviços no agronegócio.

O bom acabamento, o conforto e o baixo nível de ruído facilitaram o test-drive da Hunter. O comportamento da picape foi tranquilo nas ruas de São Paulo e nas rodovias que levam a Atibaia.

O motor turbo diesel garantiu potência e força bem distribuídas pelo cambio automático de oito velocidade, principalmente no modo Sport, em trechos de até 120 quilômetros por hora.

A suspensão absorveu bem as irregularidades do pavimento e na terra batida. Em velocidades mais elevadas e curvas acentuadas, a Hunter teve oscilações normais para picapes.