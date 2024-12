Compass Blackhawk: a esportividade do utilitário esportivo Jeep

Nova configuração para quem quer comportamento esportivo. GILBERTO LEAL

O comportamento esportivo faz a diferença no Compass Blackhawk. O conjunto propulsor com o motor Hurricane 4, os ajustes na direção, suspensão e freios e a tecnologia personalizam a nova configuração do utilitário esportivo. Rodamos 500 quilômetros pelas ruas e estradas gaúchas com um Jeep Compass Blackhawk 2.0 Gasolina AT9 4x4 que tem preço sugerido de R$285.590.

O novo conjunto propulsor com o motor turbo 2.0 de 272 cv e força (torque) de 40,1 kgfm a gasolina, o câmbio automático de nove velocidades e tração 4x4integral é a principal novidade do Compass 2025. O utilitário esportivo médio mais vendido no país nos últimos anos, agora é também o mais rápido produzido no Brasil.

Os novos recursos eletrônicos de segurança ADAS nível II auxiliam a condução e garantem o comportamento mais forte do Compass Blackhawk, principalmente na estrada e em velocidades mais elevadas. Detalhes personalizam o visual externo e o interior.

Mais rápido e seguro

O desenho interno da grade dianteira, que melhora o arrefecimento do motor, as saídas plásticas preto brilhante, as rodas de 19 polegadas exclusivas com pneus 235/45 R19, as pinças de freio vermelhas, o escape duplo e detalhes externos na cor da carroceria identificam a versão.

Interior exclusivo

Interior escurecido e detalhes cromados e em preto brilhante.

O interior escurecido traz acabamento em couro e suede. Os bancos do condutor e acompanhante contam com ajustes elétricos. A tela de 10,25 polegadas do quadro digital de instrumentos mostra também detalhes do desempenho como aceleração, inclinação e pressão de turbo entre outros.

O multimídia com tela de 10,1 polegadas sensível ao toque e por comando de voz e wi-fi nativo é interativa com Android Auto, Apple CarPlay e aplicativos sem fio. A recarga do celular é por indução. O sistema de som Beats é de serie e o teto solar panorâmico.

Tecnologia e propulsão

Motor 2.0 turbo de 272 cv, câmbio automático e tração 4x4.

Sete airbags, o Compass traz controle de velocidade adaptativo e função stop&go, avisos de colisão frontal com frenagem de emergência e detecção de pedestres e ciclistas, e de mudança de faixa, assistente de centralização de faixa, de partida em aclives e de estacionamento. Ainda detector de fadiga do motorista, reconhecimento de placas de trânsito, alerta de ponto cego, detecção de trafego traseiro e farol alto automático, entre outros.

Com o motor Hurricane 2.0 turbo de 272 cv e 40,1 kgfm o Compass Blackhawk acelera de 0 a 100 km/h em 6,3 segundos e chega a velocidade máxima de 228 km/h. Pelo Inmetro, o consumo de combustível é de 8,3 km/l na cidade e 11 km/l na estrada. Durante nosso test-drive, as medias foram de 7,3 km/l a 8,9 km/l na cidade conforme o fluxo. Na estrada, em velocidade constante de 80 km/h foram de 12,4 km/l a 15,9 m/l, e de 110 km/h de 11,7 km/h a 14,6 km/l.

Bom na cidade, melhor na estrada

Bom comportamento nas ruas e estradas uruguaias e gaúchas.

As vigorosas acelerações, as fortes retomadas de velocidade e a perfeita condução provaram as qualidades esportivas do Compass Blackawk. O conjunto propulsou garantiu nas ruas e estradas gaúchas comportamento bem superior ao do test-drive de lançamento no Uruguai.

O desempenho nas ótimas estradas uruguaias na região de Maldonado, Punta del Este e José Ignacio foi superado. As ruas e rodovias gaúchas nem sempre em boas condições, com buracos, lombadas e quebra-molas, permitiram avaliar os ajustes feitos na direção suspensão e freios.

Sobrou potência e força ao Hurricane 4.0 nas ruas e estradas.

A direção com regulagem de altura e profundidade e os bancos revestidos em couro com ajustes elétricos garantiram ótima posição de dirigir. Nas ruas, mas principalmente na estrada, sobrou potência e força para o Hurricane 4, o mesmo que equipa a Rampage.

As trocas de marchas do câmbio automático de nove velocidade passaram praticamente desapercebidas aproveitando as características do motor. O conjunto propulsor trabalhou silencioso com o mínimo nível de ruído interno.

Os ajustes da suspensão, mais firme sem comprometer o conforto, garantiram perfeita estabilidade, mesmo em velocidades mais elevadas em trechos sinuosos, com leve rolagem da carroceria. Os pneus 235/45 R19, os freios redimensionados e os recursos eletrônicos de apoio à condução garantiram a aderência na pista e a condução segura.

Condução perfeita com auxilio dos recursos eletrônicos.

Com chuva, no asfalto molhado, ou na terra e areia da beira da praia, a tração integral facilitou a rodagem. Além do 4x4 automático, o sistema de tração conta com seletor de terreno para baixa aderência, areia e lama.

Nas ruas e estradas uruguaias e gaúchas foi preciso sempre atenção para atender os limites de velocidade. Qualquer descuido no acelerador poderia levar à infração.

Conclusão

Ajustes garantiram comportamento seguro nas ruas e estradas.

O comportamento esportivo fez a diferença no Compass Blackhawk. O conjunto propulsor com o motor Hurricane 4 e câmbio automático de nove velocidades, os ajustes na direção, suspensão e freios e a tecnologia projetaram o utilitário esportivo.

Os novos recursos eletrônicos de segurança ADAS nível II facilitaram a condução e o comportamento mais forte do Compass. Típico para quem gosta de um carro mais esportivo com as qualidades de um utilitário esportivo familiar, em especial, para viagens pelo amplo porta-malas.

Tração 4x4 e seletor de piso de baixa aderência, areia e lama.

O desempenho nas ótimas estradas uruguaias na região de Maldonado, Punta del Este e José Ignacio foi superado nas ruas e rodovias gaúchas nem sempre em boas condições. Os buracos, lombadas e quebra-molas permitiram avaliar os ajustes feitos na direção suspensão e freios.