Fly 10: Volare avança na  sustentabilidade com micro-ônibus movido a gás natural

Com Fly 10, a Volare avança na mobilidade sustentável.

A Volare avança na mobilidade sustentáve l com micro-ônibus movido a gás natural . O Fly 10 proporciona economia operacional e reduz emissões de material particulado e gases que causam efeito estufa. As primeiras unidades operam em Belo Horizonte (MG) e Guarulhos (SP) .

A tecnologia disponível no Volare Fly 10 nas versões para os segmentos urbano, executivo e escolar e poderá ser expandida para outros veículos da marca.

Tecnologia sustentável

O desenvolvimento do projeto envolveu quatro anos de trabalho em parcerias estratégicas e resultou uma plataforma e um conjunto propulsor que contribuem para o transporte sustentável e eficiente.

Tecnologia do Fly 10 poderá chegar a outros veículos da marca.

O motor, desenvolvido para o uso do GNV e bio-metano em qualquer proporção, garante relação de potência e desempenho. O resultado segundo a empresa da Marcopolo , além da economia operacional, reduz em até 96% as emissões de material particulado e 84% de gases que causam efeito estufa.

Três cilindros com 360 litros e autonomia de até 450 quilômetros.

O Fly 10 possui três cilindros de combustível com capacidade para 360 litros e autonomia de até 450 quilômetros dependendo da aplicação. O micro-ônibus conta com sistemas eletrônicos como controle de tração e estabilidade e o bloqueio automático que imobiliza o veículo caso a porta esteja aberta, o que aumenta a segurança dos passageiros.

Empresado grupo gaúcho Marcopolo é líder do seu segmento.

Pioneira e líder nacional no segmento, a empresa da Marcopolo, atua a 26 anos e tem unidades industriais em Caxias do Sul (RS) e São Mateus (ES). Os veículos têm configurações de seis a 12 toneladas e são produzidos de acordo com a necessidade de cada cliente.