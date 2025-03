Acemam tem autonomias de até 253 (E) e 270 (SE)quilômetros. Mini / Divulgação

O Aceman, o novo integrante elétrico da família Mini, chega ao Brasil em duas versões. Posicionado entre o hatch Cooper e o utilitário esportivo Countryman, o Aceman conta com duas opções de conjuntos propulsores elétricos. Com o novo modelo, a icônica marca britânica avança na eletromobilidade. O Mini Aceman E tem preço de R$ 254.990, e o Mini Aceman SE, de R$ 304.990.



Com as características que consagraram a trajetória da marca, o novo Aceman foi projetado para ser 100% elétrico. Posicionado em um segmento inédito para a Mini, sua missão é conquistar novos públicos e ampliar a presença da família britânica.



O design do Aceman é uma releitura do estilo da marca com linhas ousadas e que remetem ao irmão maior. A grade frontal fechada, os faróis em LED e formato diferenciado, as rodas de liga leve de 18 polegadas exclusivas e as barras no teto reforçam sua personalidade.

Personalidade britânica

Com 4,076 metros de comprimento, 1,754 m de largura e 1,495 m de altura, a distância entre eixos do Aceman é de 2,606 m. Cinco lugares, o espaço do porta-malas de 300 litros chega até 1.005 litros com o encosto dos bancos dobráveis.

No conjunto óptico, os faróis e luzes diurnas (DRL) em LED, podem ser alternados em três modos diferentes. O capô com linhas exclusivas e a traseira com superfícies horizontais e lanternas verticais de três gráficos distintos marcam o visual do crossover.

Materiais recicláveis

Maioria das funções por toque na tela ou comando por voz.

O interior valoriza o acabamento em materiais premium recicláveis. Volante multifuncional, o tradicional quadro de instrumentos circular com tela OLED de 9,44" reúne praticamente todas as funções do veículo por toque ou comando de voz. Compatível com Android Auto, Apple Car Play e aplicativos sem fio, o multimídia traz o sistema operacional intuitivo Mini Operating System 9. O som na versão SE é Harman-Kardon.



Os modos Mini Experience emitem gráficos iluminados no painel com padrões e cores diferentes.

Propulsão 100% elétrica

Frente personalizada pela grade, conjunto óptico e para-choque.

O conjunto propulsor 100% elétrico do crossover conta com duas opções. O motor do Aceman E tem 184 cv de potência e força (torque) de 29,6 kgfm combinado com bateria de 42,5 kWh. A autonomia é de até 253 quilômetros pelo Inmetro. O carro acelera de 0 a 100 km/h em 7,6 segundos e atinge a velocidade máxima de 170 km/h.

O Aceman SE tem motor de 218cv de potência e força (torque) de 33,7 kgfm combinado com bateria de 54,2 kWh. A autonomia é de até 270 quilometros pelo Inmetro. A versão top acelera de 0 a 100 km/h em 7,1 segundos e chega a velocidade máxima de 180 km/h.

Rodas de liga leve de 18" e barras longitudinais no teto.

O Aceman conta com recursos eletrônicos de assistência à condução e à segurança como o Driving Assistant Plus e o Parking Assistant Plus. Assistente de manutenção de faixa, detecção de ponto cego, prevenção de colisões, controle de direção longitudinal e lateral (entrar e sair de um espaço de estacionamento), câmera de visão traseira, controle de cruzeiro ativo e visualização 360° estão entre as funções executadas.

O MINI App permite ativar funções remotas como localizar o veículo, trancar e destrancar o carro, acender os faróis ou acionar a ventilação e atualização remota de software, entre outras.

Cinza Melting, azul Sunset, branco Nanuq, cinza Legend, preto Midnight, verde British e vermelho Rebel e três opções para o teto preto, branco ou na cor da carroceria são as cores disponíveis para o Aceman E.

Cinza Melting, azul Blazing, Icy Sunshine e Sunset, branco Nanuq, cinza Legend, preto Midnight, verde British e Ocean Wave e vermelho Rebel) e preto, branco, multitone Azul ou na cor da carroceria para o teto são as opções do Aceman SE.

Versões e preços

Novo Aceman é posicionado entre o Cooper e o Countryman.

MINI Aceman E – R$ 254.990

MINI Aceman SE – R$ 304.990

Iesa mostra Aceman no RS

Apresentação pelo Grupo Iesa foi no Porto Alegre Country Club. Iago Ministério. / Iesa / Divulgação

O Mini Aceman foi apresentado pelo Grupo Iesa no Rio Grande do Sul. O evento ocorreu no Porto Alegre Country Club onde os convidados conferiram as duas configurações do crossover britânico.

O Mini Experience prpjeta gráficos iluminados no painel. GILBERTO LEAL