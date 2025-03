Novo XC60, com avanços que remetem ao XC90, está a caminho do Brasil

Atualizado, novo XC60 chega ao Brasil no segundo semestre. Volvo / Divulgação

O carro mais vendido da Volvo desde o seu lançamento e um dos híbridos plug-in entre os preferidos na Europa está atualizado. O novo XC60 2026 traz aperfeiçoamentos visuais, no interior e mais conectividade. Com avanços que remetem ao XC90, utilitário esportivo sueco desembarcará no Brasil no segundo semestre.



Apresentado em 2017 e reestilizado em 2021, o XC60 passou por nova atualização. Os aperfeiçoamentos garantem a competitividade do utilitário esportivo médio, que é um dos líderes do seu segmento, a transição para a futura geração elétrica.



A atualização visual do XC60 remete aos irmãos maiores, os novos EX90 e XC90. O interior recebeu aperfeiçoamentos como a nova geração do sistema de conectividade da Volvo. Já o conjunto propulsor permaneceu inalterado.

Design atualizado

A grade frontal com linhas transversais, as entradas de e o para-choque redesenhados refletem as atualizações recentes do XC90. A substituição dos cromados por acabamentos foscos e as rodas e lanternas traseiras escurecidas deixaram o visual mais esportivo.



Interior premium revestido com materiais sustentáveis.

A nova geração de conectividade da Volvo Cars atualiza o interior do XC60. A multimidia foi projetada para facilitar a interação com a tela de 11,2 polegadas do sistema de informação e entretenimento. Mais focada e personalizada do que o sistema anterior, traz vários serviços do Google, aplicativos e atualizações integrados. A recarga do celular é por indução.

Instrumentos digitais e multimídia com tela vertical de 11,2 ".

O revestimento interno foi renovado com novos materiais premium e detalhes exclusivos. As versões Ultra e Ultra Dark do XC60 conta com o sistema Bowers & Wilkins High Fidelity.

Propulsão e tecnologia

Grade e para-choque redesenhados e acabamento fosco.

O utilitário esportivo conta com suspensão a ar e vidros laterais laminados como opcionais - itens que serão de série nas versões Ultra e Ultra Dark no mercado brasileiro. O modelo também conta com a tecnologia de purificação de ar de última geração da Volvo Cars.

XC60 traz avançada tecnologia de apoio à condução e à segurança.