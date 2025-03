Arsenal vence Real Madrid (3-0) e vai enfrentar Lyon nas semis da Champions feminina

Derrotadas por 2 a 0 no jogo de ida, as jogadoras do Arsenal conseguiram uma reação espetacular e venceram o Real Madrid por 3 a 0 nesta quarta-feira (26), no jogo de volta em Londres, graças a um fantástico início de segundo tempo, resultado que leva o time inglês à semifinal da Liga dos Campeões feminina contra o Lyon.

O Arsenal exerceu uma pressão sufocante, mas muitas vezes estéril, no primeiro tempo e foi o Real Madrid quem quase abriu o placar com um chute de Filippa Angeldahl defendido pela goleira Daphne Van Domselaar (41').

O atual vice-líder do campeonato inglês (atrás do Chelsea) voltou do vestiário com o desejo intacto e os gols vieram em abundância, para os aplausos de cerca de 22.500 torcedores no Emirates Stadium.