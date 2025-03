Espécie de salamandra nativa do México é resgatada em Erechim

Axolote foi encontrado em uma casa do bairro Fiebig 1, em Erechim. Compra e venda desses animais são proibidos no Brasil. Corpo de Bombeiros de Erechim / Divulgação

O Corpo de Bombeiros de Erechim resgatou um animal peculiar na tarde do sábado (29): um axolote, espécie de salamandra originária do México. O caso foi por volta das 17h no bairro Fiebig 1.

Uma moradora entrou em contato para relatar que encontrou o animal desconhecido perto de sua casa. Ao chegar no endereço, os bombeiros identificaram o axolote, que já havia sido resgatado pela mulher.

— Levantei e fui com as crianças comprar pão. No caminho, os meninos gritaram que parecia um filhote de gato perdido. Paramos e vimos que era um pouco diferente para ser um gato (risos). Decidimos levar para casa porque ele ia acabar se machucando na rua — conta a auxiliar de limpeza Michele Turatto, que encontrou o animal.

Ao chegar em casa, a família pesquisou para entender qual era o animal e buscou a ajuda do Corpo de Bombeiros ao ver que se tratava de um anfíbio em risco de extinção.

O animal nativo do México foi levado ao quartel do Corpo de Bombeiros de Erechim. Ele deve permanecer no local até ser encaminhado a um hospital veterinário para receber cuidados especializados.