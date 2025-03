Model A Village, parque temático da Serra Gaúcha conta a história dos Ford e dos anos 30

Parque temático conta história dos carros Ford e de uma época. Model A Village / Divulgação

Uma volta aos anos 30 com os carros que marcaram a história da Ford e de uma época movimentará o Model A Village a partir de dezembro. Museu com 40 automóveis Ford das décadas de 1920 e 1930, a maioria Modelo A, posto de combustíveis retrô, cinema típico, relojoaria cenográfica, chapelaria, barbearia, lojas e cafés dividirão o parque temático da Serra Gaúcha.



O complexo idealizado pelos empresários Andréia e Ronei Weber começou a ganhar forma em janeiro deste ano. Com investimento de R$ 30 milhões, o parque ocupará uma a área de 11.300 metros quadrados localidade de Linha Araripe, na RS-235, estrada que liga Nova Petrópolis e Gramado.



A típica vila norte-americana dos anos 30 terá um total de 2.700 metros quadrados de área construída. Com sua diversidade que marcou uma época, mais do que um museu, o parque proporcionará uma imersão no mundo automotivo.

Vila norte-americana

Idealizadores do Model A e o Ford Tudor 1930 vermelho Blueberry.

O projeto do Village foi inspirado na Greenfield Village que integra o Museu Henry Ford, em Dearborn, no Michigan, inaugurado pelo próprio Henry Ford em 1929. As obras começaram neste mês (março) com termino previsto para dezembro.

A maioria dos veículos são Ford das décadas de 1920 e 1930.

O museu terá 40 veículos, dos quais cerca de 30 são Ford Modelo A. Quatro caminhões Ford Modelo AA , quatro Jardineiras Ford, dois tratores Fordson e um avião Pietenpol Air Camper 1929, que usa motor de Ford Model A estarão entre o acervo.

Um carro enferrujado, tal qual foi encontrado abandonado em um celeiro, terá cenário ambientado. Um dos modelos em destaque será o Ford Tudor 1930 vermelho Blueberry que foi restaurado. Equipado com motor de quatro cilindros 3.3 e 40 cv de potência combinado com cambio de três marchas.

Histórica Rota 66

Réplica de um posto de gasolina Texaco da icônica Rota 66.



Um posto de gasolina Texaco remeterá a icônica Rota 66, a famosa estrada inaugurada em 1926 para ligar oito estados da Costa Leste à Oeste dos Estados Unidos.

Considerada a estrada mais famosa do mundo, a Rota 66 marcou sonhos e desafios das décadas de 50 e 60 como ícone do espírito norte-americano revividos nas telas, séries, músicas e livros. Entre os muitos filmes, o Na Estrada (On the road), baseado na obra do escritor americano Jack Kerouac, produzido por Francis Ford Copolla e dirigido pelo brasileiro Walter Salles.

Passeio pelo passado

Prédios repetem a arquitetura norte-americana dos anos 30.

O parque terá 10 lojas inspiradas na arquitetura norte-americana dos anos 1930, como relojoaria cenográfica, chapelaria, barbearia, cafés e lanchonetes com lanches típicos norte-americanos daquela década.

Restaurado, Ford Tudor 1930 tem espaço exclusivo no Village.

Os passeios em carros antigos e jardineiras passarão por cinco ruas internas do parque. Guias explicarão detalhes técnicos e curiosidades sobre os veículos. Ainda será possível participar de trilhas e fazer piqueniques em meio à natureza.

Inauguração do complexo está prevista para o final deste ano.