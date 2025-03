Honda confirma quatro lançamentos até junho no Brasil

Big trail CRF 1100L Africa Twin trará diversos aperfeiçoamentos. Honda / Divulgação

A Honda terá quatro novas motocicletas até junho. A renovação dos modelos da marca japonesa agora será nos segmentos de média e alta capacidade cúbica. Os lançamentos darão continuidade ao programa iniciado em 2024 com perfeiçoamentos visuais e mecânicos nas motos de baixa cilindrada.

As novas motos atualização a gama de modelos da Honda, uma das mais completas do país e com opções em todos os segmentos. Além das novas CB 500 Hornet, NX 500 e CB 650R E-Clutch, a montadora fará importantes atualizações na big trail CRF 1100L Africa Twin.

O conjuntos propulsores, mecânica e detalhes dos quatro modelos serão divulgados no final do primeiro semestre. A Honda promete também revelar os preços e as datas de chegada dos modelos na sua rede de concessionários mais próximo aos lançamentos.

Honda CB 500 Hornet

Linhas angulosas da CB 500 Hornet que retornará ao país.

O Hornet retornará ao mercado brasileiro através da da streetfighter. Referência de uma geração de motociclistas, o design agressivo personaliza o modelo CB 500 Hornet. As linhas angulosas contrastantes com o grupo ótico dianteiro até a rabeta marcam o visual.

Honda NX 500

Aperfeiçoamentos deixaram a Crossover NX 500 mais leve.

Uma crossover prática, a NX 500, resgata a sigla que estreou em uma das mais lendárias Honda do passado, a monocilíndrica NX 650 Dominator do final dos anos 1980. O motor bicilíndrico herdado da CB 500X, a ciclística e as novas rodas, a moto ficou três quilos mais leve em relação ao modelo anterior.

Nova NX 500 traz design com pegada mais aventureira.

Quanto ao design, a Honda garante que a NX 500 é totalmente original, com carenagem frontal, laterais e banco com pegada mais aventureira, que a tornarão um dos modelos de maior destaque em sua categoria.

Honda CB 650R E-Clutch

Sistema E-Clutch da CB 650R dispensa acionamento da embreagem.

Uma versão renovada da CB 650R trará a inédita tecnologia E-Clutch, exclusividade técnica que visa tornar a pilotagem mais prática, segura e precisa. O sistema dispensa o uso da alavanca de embreagem para operar o câmbio de seis marchas. Caso o condutor queira usar a alavanca como em uma moto convencional, o sistema E-Clutch pode ser desligado.

O visual da CB 650R mantém o conceito Neo Sports Café.

O estilo mantém o conceito Neo Sports Café combinado com a atualização das formas e um novo quadro de instrumentos de cinco polegadas em TFT.

Honda CRF 1100L Africa Twin

A Africa Twin tem opções de câmbio convencional ou DCT.

A Africa Twin manterá as versões CRF 1100L Africa Twin e a CRF 1100L Adventure Sports, esta última com tanque de combustível com 24,8 litros de capacidade. Nas duas é possível optar pelo câmbio convencional de seis marchas ou a transmissão DCT – Dual Clutch Technology.

A versão aventureira da big trail Honda de alto desempenho.