Audi RS 3 volta ao Brasil na versão sedan esportiva

O superesportivo Audi RS3 retorna na versão sedan. Audi / Divulgação

O RS 3 está voltando. A Audi confirmou o retorno do mítico superesportivo na configuração sedan. Além da sofisticação e tecnologia, o conjunto propulsor garante alto desempenho. A chegada aos concessionários brasileiros deverá ocorrer no segundo semestre.

O conjunto propulsor revive o comportamento do superesportivo de alto desempenho reforçado por avançados recursos e diferentes modos de condução. A tecnologia conta até com uma configuração específica para pista de corrida.

O visual do RS3 remete à nova linguagem visual da marca alemã com logotipos em 2D. A frente, as laterais e a traseira trazem detalhes que valorizam a esportividade como detalhes em preto brilhante.

Ousado e esportivo

Grade, conjunto óptico LED Matrix e difusores no para-choque valorizam a esportividade.

A grade cresceu e os elementos em formato colmeia são integrados ao grupo óptico. Os faróis em LED Matrix conta com três opções de luzes diurnas (DRL) selecionadas na central multimídia. Para completar, nos cantos do para-choque, generosos difusores de ar.

As capas dos retrovisores, molduras das portas e saias laterais são em preto brilhante. As rodas de alumínio de 19 polegadas são em preto fosco. As originais de cinco raios em formado de "Y" têm como opcionais, as de dez raios em cinza escuro fosco ou em preto metálico brilhante bicolor.

Os difusores de ar nos cantos do para-choque traseiro em formato vertical combinam com as entradas de ar dianteiras. As ponteiras de escapamento em formato oval pretas são divididas por um refletor vermelho central. As lanternas em LED têm novo desenho interno com iluminação dinâmica.

Avançado interior

Bancos tipo concha e aperfeiçoamentos visuais, de conforto e funcionais.

Bancos esportivos tipo concha, o sofisticado interior repete ao A3 sedan tradicional com aperfeiçoamentos visuais, funcionais e esportivos. O novo volante multifuncional tem a base e a parte superior achatadas. Um botão vermelho com o ícone de uma bandeira quadriculada, ao lado esquerdo do volante aciona o modo Performance, desenvolvido para pista de corrida.

Volante multifuncional com botão para pista de corrida.

O painel com os cantos retangulares também é novo. Além das informações tradicionais, o quadro digital de instrumentos de 12,3 polegadas mostra também temperaturas de arrefecimento e de óleo do motor e câmbio, assim como a pressão dos pneus, entre outras. A tela do multimídia é de 10,1 polegadas sensível ao toque e comando por voz.

Alto desempenho

Motor de 400 cv, câmbio automático de sete velocidades e tração integral quattro.

O conjunto propulsor esportivo combina o motor de cinco cilindros 2.5 litros TFSI turbo de 400 cv de potência e força (torque) de 51 kgfm com câmbio automático de dupla embreagem de sete velocidades e tração integral quattro. O RS 3 sedan acelera de 0 a 100 km/h 3,8 segundos e chega a velocidade máxima de 250 km.

Aerofólio, lanternas em LED, ponteiras ovais pretas, defletor central e protetor cinza.

O RS 3 sedan possui recursos avançados e diferentes modos de condução pelo Audi Drive Select. Conversor de torque com distribuição variável nas rodas traseiras, controles eletrônico de estabilidade, binário seletivo das rodas e amortecedores adaptativos da suspensão esportiva.