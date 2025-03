Fiat Strada, carro mais vendido no RS e no Brasil. Fiat / Divulgação

A Fiat Strada e o Chevrolet Tracker repetem o comportamento dos últimos meses e mantém a preferência dos gaúchos. A picape trocou de posição com o utilitário esportivo e fechou fevereiro como o carro mais vendido no Rio Grande do Sul. Apesar da queda nas vendas, foi o melhor fevereiro dos últimos 11 anos.

O menor número de dias úteis, a seletividade dos bancos na liberação de crédito e as altas taxas de juros estão entre os fatores que comprometeram as vendas e reduziram a velocidade da recuperação do mercado gaúcho em fevereiro.

Com 14.048 unidades, a venda caiu 5,45% em relação a janeiro. O resultado do bimestre é positivo com o crescimento de 15,86% em relação ao mesmo período de 2024.

Reflexos no movimento

Verão e menos dias úteis entre os fatores que reduziram a venda de carros. GILBERTO LEAL

- O Rio Grande do Sul vinha performando melhor que o Brasil proporcionalmente desde junho do ano passado, fevereiro foi o primeiro mês que nosso índice foi menor que o brasileiro, porém foi o melhor fevereiro dos últimos 11 anos - lembra o presidente do Sincodiv/Fenabrave-RS, Jefferson Fürstenau.

O processo de ajuste do mercado rumo a um crescimento sustentável é destacado pelo presidente do Sincodiv-RS. “No desempenho de março, considerando que o Carnaval trouxe uma redução de dias úteis, podemos esperar um terceiro mês do ano mais tímido na recuperação das vendas."

O setor segue monitorando as condições econômicas e a disponibilidade de crédito para projetar os próximos meses, focando no equilíbrio entre a oferta e a demanda. A perspectiva é de consolidação do crescimento ao longo do ano, desde que os fatores externos não limitem a capacidade de consumo do público.

Utilitários esportivos avançam

Vokswagen T-Cross foi segundo utilitário esportivo no ranking de venda. GILBERTO LEAL

A venda de 14.048 automóveis, comerciais leves, caminhões, motocicletas e implementos rodoviários caiu 5,45% em fevereiro na comparação com janeiro. Foram 8.961 automóveis e comerciais leves, menos 3,58 em relação ao mês anterior. Dos quais, 6.848 (- 4,49%) foram carros de passeio e 2.053 - (-0,87%) veículos comerciais.

O segmento de caminhões teve 711 registros (-14,31), o de ônibus – 111 (-9,78%), de motos – 2.810 (-5,99%), implementos rodoviários – 561 (-16,27) e outros – 954 (-4.49).

O ranking dos 10 carros mais vendidos é liderado pelos utilitários esportivos com cinco posições, seguidos por três picapes e dois hatchs compactos. Entre os 20, a liderança é absoluta dos SUVs com 13 posições, três picapes e hatchs e um sedã.

Chevrolet Tracker trocou de posição com a Fiat Strada. GILBERTO LEAL

A Fiat Strada repetiu no Estado o desempenho nacional (é o carro mais vendido no país há cinco anos) e fechou fevereiro na liderança com 481 unidades. Vinte unidades separaram a segunda e terceira colocadas – a Chevrolet Tracker com 398 registros e a Volkswagen Saveiro com 378.

Os utilitários esportivos Volkswagen T-Cross – 342 registros, e Jeep Compass – 329, separados por 13 unidades, completam os cinco mais vendidos.

Eletromobilidade

BYD Dolphin Mini, o preferido dos elétricos. BYD / Divulgação

Os carros eletrificados tiveram 831 registros, dos quais 500 (-5,4%) foram híbridos e 331 (44.54%) elétricos. Automóveis foram 493 (-6,27%) híbridos e 331 elétricos. O BYD Dolphin Mini foi o mais vendido e 13º na geral com 180 unidades.

Carros mais vendidos RS

Toyota Corolla Cross avançou entre os carros mais vendidos. GILBERTO LEAL

Modelo fevereiro volume

1. Fiat Strada – 481

2. Chevrolet Tracker – 398

3. VW Saveiro - 378

4. Volkswagen T-Cross - 342

5. Jeep Compass – 329

6. Chevrolet Onix – 324

7. VW Polo – 313

8. Toyota Corolla Cross – 291

9. Hyundai Creta – 236

10. Fiat Toro - 205

11. Jeep Renegade – 200

12. Caoa Cherey Tiggo 7 - 197

13. BYE Dolphin Mini – 180

14. Volkswagen Nivus -174

15. Honda HR-V - 171

16. Volkswagen Taos - 170

17. Nissan Kicks – 169

18. Toyota Corolla - 164

19. Fiat Fastback - 163

20. Citroën Basalt - 142