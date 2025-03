Três lições que o Gauchão ensina ao Inter para o restante da temporada

O Inter ganhou o Gauchão porque se preparou para isso. Os esforços do clube como um todo foram dirigidos para reconquistar o troféu, dos gabinetes aos gandulas. E deu certo, especialmente nos resultados, mesmo quando o desempenho não foi o esperado. Agora, o objetivo é transformar essa vitória em combustível para a sequência do ano.

Preparação em todos os setores do clube

Quando se diz que o Inter se preparou dos gabinetes aos gandulas não é só força de linguagem. Na prática houve movimentações nesse sentido. Na semana da primeira partida da decisão, o presidente Alessandro Barcellos reuniu os ex-presidentes do clube, os adversários políticos, desafetos conhecidos entre si, e pediu união colorada para vencer o Gauchão. A imagem foi um símbolo da necessidade de todos se juntarem em nome de um objetivo maior, comum.

No caso dos gandulas, ou mais especificamente, das gandulas que trabalharam no Gre-Nal, a participação foi intensa. Roger Machado ficou contrariado quando algumas bolas apareceram no gramado nos instantes finais, mas até a reposição pareceu bem organizada.