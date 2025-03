Milhares protestam na Colômbia para exigir que Congresso aprove reformas do governo

Milhares de simpatizantes do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, marcham nesta terça-feira (18) na Colômbia para exigir a aprovação de suas reformas por parte do Congresso, onde o Executivo não possui maioria para aprová-las.

Nas principais cidades como Bogotá, Medellin e Cali, os manifestantes caminham com bandeiras e cartazes a favor das reformas trabalhistas e da saúde, pontas de lança do primeiro governo de esquerda da Colômbia.

Na quarta-feira, congressistas opositores de uma comissão especializada assinaram uma proposição para arquivar o projeto de lei que pretende reformar as condições dos trabalhadores, deixando essa iniciativa à beira de colapsar.

Petro denuncia um "bloqueio institucional" e decretou um dia cívico para permitir que os servidores públicos participassem do dia de protestos.

Enquanto as manifestações de sindicatos, indígenas e estudantes avançam, os parlamentares discutem no interior do Congresso.