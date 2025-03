A situação de Rochet na seleção uruguaia

Rochet realiza treinamentos com a seleção uruguaia. @Uruguay / Twitter / Reprodução

Mesmo sem ainda ter atuado pelo Inter na temporada de 2025, o goleiro Sergio Rochet foi convocado para defender a seleção uruguaia nos compromissos contra Argentina e Bolívia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

A lista definitiva do técnico Marcelo Bielsa ainda não foi confirmada, mas a expectativa da imprensa uruguaia é de que Rochet seja titular na próxima sexta-feira (21).

Após se recuperar de uma tendinose no joelho esquerdo, o goleiro foi relacionado pelo Inter para ficar no banco de reservas nas partidas decisivas do Gauchão contra o Grêmio.

Provável retorno de Rochet

O goleiro vem realizando treinamentos com a seleção uruguaia desde a última segunda-feira (17) e, sem restrições, vem trabalhando normalmente no CT da Associação Uruguaia de Futebol (AUF).

A expectativa é de que Rochet retome sua titularidade no gol colorado após o seu retorno ao Beira-Rio. Para a partida contra o Flamengo, dia 29 de março, o goleiro uruguaio poderá ser escalado como titular. A última partida de Rochet ocorreu no dia 8 de dezembro do ano passado, contra o Fortaleza, pela última rodada do Brasileirão.

O jogo do Uruguai contra a Argentina vai acontecer no Estádio Centenario, em Montevidéu, às 20h30min da próxima sexta-feira (21). A confronto é válido pela 13ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a próxima Copa do Mundo.