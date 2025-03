Inter recusa convite para excursão à Rússia

Inter tomou a decisão institucional de evitar aumentar o desgaste durante a pausa do Brasileirão

O Inter recusou oficialmente o convite para realizar amistosos na Rússia na metade de 2025 . O clube priorizará o descanso, a recuperação física dos jogadores e também a disputa do Brasileirão, que será retomado logo após o Mundial de Clubes, competição que receberá atenção especial nesta temporada.

Segundo o clube, a proposta, que envolvia compensação financeira, além da exploração da marca, era por duas apresentações no leste europeu. Os adversários poderiam ser equipes locais e até mesmo o Grêmio, maior rival, que também recebeu uma oferta semelhante.

Entretanto, após avaliação interna, o período de pausa no futebol brasileiro, para viagem de Flamengo, Botafogo, Fluminense e Palmeiras para os EUA para o torneio contra gigantes de outros continentes no torneio da FIFA , será importante para conceder férias ao elenco.

Clube está em débito com os atletas

O clube compreende que deve alguns dias de descanso aos jogadores pela volta antes dos 30 dias previstos pela legislação. Os atletas saíram em 9 de dezembro de 2024 e retornam aos trabalhos em 6 de janeiro. Logo, o débito é de três dias. O hiato do Brasileirão será de aproximadamente um mês.

Além da liberação, as semanas livres serão utilizadas para recuperar os profissionais desgastados, melhorar o condicionamento físico e também aprimorar a equipe nos aspectos táticos e técnicos. Uma viagem para o outro lado do mundo desperdiçaria tempo, algo raro no horizonte colorado.