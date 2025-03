Vinicius Junior celebra gol e vitória do Brasil contra a Colômbia: "Que possa ser a mudança de chave"

A Amarelinha saiu na frente logo cedo, aos cinco minutos, com gol de pênalti do Raphinha, indicando certa tranquilidade. No entanto, os colombianos igualaram no final da primeira etapa, com Luís Diaz. O empate só saiu do placar após muito suor de ambos os lados. Aos 53 minutos do segundo tempo, Vini garantiu a vitória para o Brasil.