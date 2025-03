Com caras novas e sem Vini Júnior, Dorival começa a preparar Seleção para jogo contra a Argentina 

Seleção treinou neste sábado (22), no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Rodrigo Oliveira / Agencia RBS

Destaque na vitória contra a Colômbia , Vinícius Júnior foi preservado do treino da Seleção Brasileira na noite deste sábado (22) e apenas realizou corridas leves ao redor do gramado do Mané Garrincha. Contudo, em um primeiro momento, o atacante do Real Madrid não preocupa para o jogo contra a Argentina, na terça (25), em Buenos Aires.

A atividade teve início por volta de 18h e já contou com as presenças do goleiro Weverton, do zagueiro Beraldo e dos volantes Éderson e João Gomes, chamados pelo técnico Dorival Júnior para integrar a delegação após os cortes de Alisson, Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães e Gerson.

A imprensa pôde acompanhar apenas os 15 minutos iniciais. No entanto, a tendência é de que a equipe titular seja esboçada apenas a partir de domingo (23). O Brasil pode ter de quatro a seis alterações para a partida diante dos argentinos.

Quatro mudanças são certas. No gol, Bento entra no lugar de Alisson. Já no meio-campo, Bruno Guimarães e Gerson darão lugar a André e Joelinton. Na zaga, por sua vez, Leo Ortiz e Murillo disputam a condição de parceiro de Marquinhos. Enquanto o primeiro entrou nos minutos finais do jogo contra a Colômbia, o segundo tem a vantagem de atuar preferencialmente no lado esquerdo, posicionamento habitual de Gabriel Magalhães.

Há ainda dúvidas de ordem técnica na defesa e no ataque. Na lateral direita, Wesley se credencia a ganhar a posição de Vanderson, pela boa atuação contra os colombianos. Já no setor ofensivo, Dorival pode manter João Pedro, pode promover o retorno de Savinho ou ainda dar uma chance a Matheus Cunha.

O provável time do Brasil tem: Bento; Wesley (Vanderson), Marquinhos, Léo Ortiz (Murillo) e Guilherme Arana; André, Joelinton e Raphinha; Rodrygo, Vinícius Júnior e João Pedro (Savinho ou Matheus Cunha).