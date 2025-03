Seleção Brasileira projeta jogo como os de Libertadores contra a Argentina: "Gostam de provocar"

Lateral Guilherme Arana conversou com a imprensa neste sábado. Rodrigo Oliveira / Agencia RBS

Um típico jogo de Libertadores, com provocações e jogadas ríspidas. É com essa expectativa que a Seleção Brasileira se prepara para o clássico com a Argentina, nesta terça (25), em Buenos Aires. Em entrevista coletiva na tarde deste sábado (22), em Brasília, o goleiro Bento e o lateral Guilherme Arana, garantiram que o Brasil está pronto para um confronto com condições adversas em solo argentino.

— É inevitável, né?! É uma rivalidade gigantesca, né? Vão ter jogadas fortes porque as duas equipes vão brigar pela vitória. Como atuo no Brasil, ano após ano disputo a Libertadores e já enfrentei equipes argentinas, sei como eles competem. Teremos que guerrear bastante, até mesmo para neutralizar as boas características que eles têm — disse Arana, do Atlético-MG.

Já Bento, que será atração no time titular após o corte de Alisson, também projeta um clássico disputado e com divididas fortes.

— Acho que será parecido com um jogo de Libertadores, muito pegado. A gente sabe que a equipe argentina, sempre contra o Brasil, gosta de provocar e de dar uma chegadinha um pouco mais forte. Acredito que na história nunca teve um confronto entre Brasil e Argentina diferente disso. Vai ser um jogo muito truncado. Acho que quem estiver mais concentrado e errar menos vai sair com uma vantagem — opinou o goleiro do Al-Nassr.

Pelo menos quatro mudanças

O técnico Dorival Júnior ainda não definiu a equipe, mas já sabe que será obrigado a realizar pelo menos quatro mudanças. O zagueiro Gabriel Magalhães e o volante Bruno Guimarães, suspensos, dão lugar a Léo Ortiz e André. Já o goleiro Alisson e o meia Gerson, cortados por questões médicas, devem ser substituídos por Bento e Joelinton, respectivamente.