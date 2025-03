Com o apoio da torcida, Seleção Brasileira chega a Buenos Aires para clássico contra a Argentina

A Seleção Brasileira encontrou um ambiente acolhedor na chegada a Buenos Aires. Argentina e Brasil se enfrentam nesta terça-feira (25) , às 21h, no Estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires.

No desembarque na concentração, na noite desta segunda-feira (24), o time de Dorival Júnior foi ovacionado por cerca de 50 torcedores e passou alheio à polêmica do dia envolvendo o meia-atacante Raphinha, que falou em "dar porrada" nos argentinos no clássico desta terça (25) e foi criticado pela imprensa local.