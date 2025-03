Dorival prepara seis trocas na Seleção e arma estratégia para neutralizar meio-campo da Argentina

Neutralizar o meio-campo da Argentina é a maior preocupação do técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, para o clássico desta terça (25), em Buenos Aires . O treinador prepara seis mudanças na escalação, sendo duas por opção técnica, e trabalha nos treinos em Brasília estratégias para dominar o setor, considerado o mais forte do adversário.

Taticamente, a novidade é que o Brasil deve voltar a jogar sem um centroavante de ofício , com Rodrygo atuando como um 9 de mobilidade e tendo Savinho e Vinícius Júnior nas pontas. Porém, independentemente das trocas, Dorival preparou ajustes no posicionamento para evitar que a Argentina tome conta do meio-campo, com o trio formado por Rodrigo De Paul, Enzo Fernández e Alexis MacAllister.

— Sabemos que o meio-campo é uma das forças que eles têm. É tudo uma questão de estratégia a ser trabalhada. O professor analisou bem esse time da Argentina, vai colocar as estratégias em prática para a gente nos treinamentos, e vamos executar no jogo. Como em uma luta de boxe, eles vão com as forças deles, nós vamos com as nossas — disse o zagueiro Marquinhos, em entrevista coletiva.