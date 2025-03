Presidente da CBF convoca Dorival Júnior e Rodrigo Caetano para reunião

Dorival Júnior terá encontro com presidente da CBF nesta sexta-feira. Luis ROBAYO / AFP

Pressionado, Dorival Júnior vai se reunir com Ednaldo Rodrigues na próxima sexta-feira (28). A reunião, na sede da entidade, foi convocada pelo presidente da CBF para discutir o futuro do treinador, que viu aumentar a pressão sobre si depois de uma das mais doloridas derrotas sofridas pela Seleção Brasileira, a goleada por 4 a 1 para a Argentina em Buenos Aires, na terça-feira (25).

Coordenador executivo de seleções, Rodrigo Caetano também foi convocado para a reunião. Ele e Dorival assumiram suas funções na mesma época, em fevereiro do ano passado, e ambos estão com o trabalho em xeque em razão do péssimo desempenho e dos resultados ruins da seleção brasileira, que ocupa a quarta colocação nas Eliminatórias, com 21 pontos.

Nas últimas semanas, Ednaldo esteve em reuniões diárias para montar a chapa de sua reeleição, confirmada na segunda-feira (24), e futura diretoria, e o nome que mais ouviu foi o de Filipe Luís, técnico do Flamengo.

Já há um discurso pronto de que Filipe Luís poderia ser no Brasil o que Lionel Scaloni tem sido para a Argentina. Um técnico novato, sem experiência, mas que agrega o fato de ter histórico na seleção como jogador, bom relacionamento com elenco e abertura para novas ideias.

Não se sabe se o ex-lateral aceitaria e há um problema: Ednaldo não gostaria de desfalcar o Flamengo antes do Mundial de Clubes da Fifa, que será entre junho e julho. No começo de junho, pouco antes do torneio, há uma data Fifa, com jogos do Brasil contra Equador, fora, e Paraguai, em casa.

Antes de o Brasil levar 4 a 1 dos argentinos em Buenos Aires, a avaliação de aliados do presidente era de que Dorival não sairia antes de junho justamente porque o pós-Mundial pode dar opções à CBF. Mas o vexame no Monumental de Núñez mudou esse cenário.