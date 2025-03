Do que o Brasil precisa para se classificar à Copa após a derrota para Argentina

Time de Vinícius Júnior levou 4 a 1 da Argentina nesta terça-feira (25). JUAN MABROMATA / AFP

Apesar da derrota por 4 a 1 para a Argentina e a delicada situação de Dorival Júnior no comando da Seleção Brasileira, o cenário para se classificar para a Copa do Mundo é tranquilo. Restam quatro rodadas para o fim do torneio classificatório.

O Brasil ainda enfrentará Equador e Paraguai na próxima data Fifa. Depois, encerra a participação contra Chile e Bolívia.

Com a dilatação do número de participantes na Copa do Mundo, os seis primeiros colocados das Eliminatórias da América do Sul se classificam para a competição a ser disputada em México, Estados Unidos e Canadá. O sétimo lugar ainda terá a chance de conseguir um lugar através da repescagem.

O Brasil está na quarta colocação, com 21 pontos. A sétima colocada é a Venezuela, com 15. Caso a Seleção vença os seus dois próximos confrontos, e os venezuelanos empatem um deles, a classificação estará garantida com duas rodadas de antecedência.

Projeção

Em uma projeção, com o aproveitamento atual, a Venezuela chegaria aos 19 pontos, já que tem 35% de aproveitamento. Se a Vinotinto não melhor o seu desempenho, o Brasil se garantiria entre os seis primeiros mesmo se perdesse seus quatro jogos.

Ainda há vantagem brasileira no saldo de gol, o primeiro critério de desempate. O Brasil tem saldo +4 e a Venezuela -4.

Os jogos dos venezuelanos são Bolívia, Uruguai, Argentina e Colômbia. O país é o único do continente a nunca ter disputado uma Copa do Mundo.

Jogos restantes do Brasil

Equador x Brasil – 5 de junho*

Brasil x Paraguai – 10 de junho*

Brasil x Chile – 4 de setembro*

Bolívia x Brasil – 9 de setembro*

*Datas-base

As seleções classificadas para a Copa do Mundo

Argentina, de Mac Allister, se classificou para a Copa. Luis ROBAYO / AFP

Além de México, Estados Unidos e Canadá, outras quatro seleções estão classificados para a Copa de 2026. O Japão foi a primeira equipe a garantir um lugar no torneio do ano que vem. O Irã foi a segunda seleção asiática a assegurar um lugar no Mundial.

A Oceania, agora com representante direto, terminou as suas Eliminatórias com a Nova Zelândia garantindo a sua vaga. Na América do Sul, a Argentina, líder com 31 pontos, é a primeira seleção classificada.

As vagas por continente

Europa: 16

África: nove, mais um na repescagem

Ásia: oito, mais um na repescagem

América do Sul: seis, mais um na repescagem

Américas Central e do Norte: seis, mais um na repescagem

OFC (Oceania): uma

A situação na América do Sul

A Argentina é a única seleção matematicamente classificada na América do Sul. Completam o atual G-6, Equador, Uruguai, Brasil, Paraguai e Colômbia. A Venezuela, no momento, disputaria a repescagem.

Como será a próxima Copa do Mundo

A Copa de 2026 está repleta de novidades. Pela primeira vez, o torneio será sediado em três países diferentes (México, Estados Unidos e Canadá).

As partidas serão disputadas 16 cidades. Três mexicanas, duas canadenses e 11 americanas.

Será a maior Copa da história, ao menos no número de participantes. Serão 48 seleções que estarão em campo.

O regulamento da Copa de 2026

As seleções serão divididas em 12 grupos com quatro participantes cada. Os dois primeiros colocados se classificam para o mata-mata. Os oito melhores terceiros lugares também avançam.