Qual a situação de Ancelotti e os demais nomes especulados para substituir Dorival

Ednaldo Rodrigues tem mandato na CBF até 2023. Rafael Ribeiro / CBF,Divulgação

Nos bastidores da CBF, a demissão de Dorival Júnior virou questão de tempo. A goleada para a Argentina foi a gota d'água e o clima para a continuidade do treinador no comando da Seleção Brasileira não existe mais.

Entretanto, a decisão não deve ser imediata. Como os próximos jogos da Seleção estão marcados apenas para junho, Ednaldo Rodrigues quer encaminhar a contratação de um novo técnico com calma antes de rescindir o contrato de Dorival.

Entre as alternativas, o italiano Carlos Ancelotti, do Real Madrid, segue como o favorito de Ednaldo. Entretanto, ele deve estar envolvido com a equipe espanhola até julho, na disputa do Mundial de Clubes, o que causa um dilema entre os dirigentes da CBF.

Em outro momento, Ednaldo contava com Ancelloti para assumir a seleção na Copa América de 2024. Para esperar o italiano, o dirigente optou por Fernando Diniz de forma interina. No entanto, o técnico campeão da Libertadores pelo Fluminense durou pouco no cargo.

O contrato de Ancelotti vai até junho de 2026. Na atual temporada, ele está classificado às quartas de final da Champions League, está na semifinal da Copa do Rei da Espanha e na vice-liderança do Campeonato Espanhol, com a mesma pontuação do líder Barcelona.

Outros cotados

Não há outros nomes citados no ambiente da CBF. Filipe Luís é admirado pela rápida adaptação ao Flamengo, porém ainda não foi contatado.